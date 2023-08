Profitant de la Gamescom, Ubisoft lève le voile sur Assassin's Creed Jade. Bien qu'il soit moins attendu que l'épisode Mirage, il possède tous les atouts nécessaires pour être un succès. Pour en témoigner, l'éditeur a diffusé une impressionnante vidéo de gameplay mettant en scène la Grande Muraille de Chine, une des merveilles du monde.

Assassin's Creed Jade, place aux mobiles

Si Mirage est conçu pour les PC et consoles de salon, Assassin's Creed Jade est destiné aux appareils mobiles. Et comme vous pourrez le constater, Ubisoft n'a pas lésiné sur les moyens pour faire de ce titre un jeu de qualité à part entière. Plus qu'une simple expérience éphémère, vous jugerez par vous-même du gameplay ci-dessous, d'une qualité assez folle pour un rendu sur mobile. Et pour couronner le tout, le jeu est entièrement gratuit. À l'instar de superproductions telles que Genshin Impact, Jade bénéficiera de mises à jour scénaristiques et de nouvelles zones tous les trois mois. Comment Ubisoft rentabilise-t-il ce choix ? Des cosmétiques optionnels seront proposés en échange d'argent réel. Evidemment.

Nos confrères de chez Eurogamer on pu poser les mains dessus, et c'est l'occasion de connaitre quelques informations en plus.

Assassin's Creed Jade, que sait t-on du jeu ?

Jade plonge les joueurs dans la Chine ancienne du troisième siècle. Ses créateurs ont souhaité le concevoir comme un "wuxia", genre littéraire et cinématographique chinois se traduisant par "récits de héros martiaux". Il combine aventures de maîtres en arts martiaux et éléments fantastiques, historiques et romantiques. Le film Tigre et Dragon d'Ang Lee en est un exemple emblématique. À ce sujet, le producteur exécutif Andrei Chan mentionne :

Le Wuxia est très populaire en Chine, et il est intrinsèquement lié à la notion de liberté. Wuxia évoque la liberté, ce qui rappelle la lutte des Assassins contre les Templiers. Notre histoire mêle Wuxia à l'empire de la dynastie Qin

Tout comme Mirage rend hommage à la culture arabe, Assassin's Creed Jade vise à respecter la Chine sans compromettre l'essence d'un jeu Assassin's Creed.

Nous cherchons à honorer l'histoire et la culture chinoises tout en préservant la liberté propre à l'univers d'Assassin's Creed.

Sur le plan du gameplay, Assassin's Creed Jade s'annonce impressionnant. Il permet une maîtrise totale de votre personnage personnalisable et offre une liberté de mouvement impressionnante pour un jeu mobile. Toutes les fonctionnalités classiques sont là : se dissimuler pour échapper à la vue d'un ennemi, se cacher dans des buissons ou des meules de foin, siffler pour attirer l'attention, et varier entre attaques légères et lourdes lors des combats. La bande-annonce suggère également des graphismes remarquables avec une portée de vue incroyable. C'est confirmé par le journaliste de chez Eurogamer.

Pour en avoir un avant-goût, une bêta fermée est prévue prochainement. Assassin's Creed Jade est attendu en 2024 sur les appareils iPhone et Android, mais sa date exacte de sortie reste à confirmer.