Les fans de la saga Assassin's Creed vont avoir du pain sur la planche dans les prochains mois. Déjà grâce à AC Mirage, prévu le 12 octobre prochain et qui va revenir aux origines de la franchise. N'oublions pas non plus Assassin's Creed Red, un épisode qui nous emmènera au cœur du Japon féodal. En plus de ces deux titres, Ubisoft mise aussi sur Assassin's Creed Jade, un jeu qui reste tout de même assez mystérieux pour le moment malgré les quelques fuites. C'était sans compter sur un nouveau gros leak de gameplay qui vient de tomber. Attention un petit spoiler sur l'histoire de glisse dans l'article.

Une heure de gameplay d'Assassin's Creed Jade

Un leak de gameplay d'une heure et demie de la bêta fermée actuellement en cours d'Assassin's Creed Jade a fuité sur YouTube, avant d'être rapidement supprimé. L'introduction de l'aventure nous montre Wei Yu, l'Assassin chinois qui a mis fin aux jours de Qin Shi Huang. Cet événement sera probablement au cœur de l'histoire du jeu au vu de cette fuite, ce qui reste à confirmer vu qu'Ubisoft n'a pas donné beaucoup de détail sur le scénario. Kassandra, l'héroïne d'Assassin's Creed Odyssey et qui a également fait une apparition dans Valhalla, est aussi présente. Ici, les deux personnages sont en mission pour récupérer un artefact des mains d'un général romain. Le début de l'aventure nous met alors dans la peau de Wei Yu.

Globalement, les fans des derniers épisodes ne devraient pas être décontenancés par Assassin's Creed Jade. Comme on peut le voir, le gameplay du titre est très similaire aux jeux récents de la franchise tant sur le plan des combats que celui de l'infiltration, les exécutions discrètes à la lame secrète étant toujours de la partie. En revanche, on remarque que le HUD a tout de même un peu évolué pour rendre les commandes plus claires et plus accessibles, jeu mobile oblige.

En plus des dialogues plutôt classiques, la narration se fait aussi par l'intermédiaire de jolis dessins fixes en noir et blanc. En tout cas, la communauté n'est pas insensible au travail effectué sur le titre. Il faut dire que pour un jeu mobile Assassin's Creed Jade pourrait s'en sortir avec les honneurs. Il est bien parti pour tenir sa promesse : fournir une expérience similaire eux jeux console mais sur smartphone. Rendez-vous à cette adresse pour découvrir le gameplay en question.

Un jeu qui n'en est pas à sa première fuite

Sur Reddit, l'utilisateur LolcatP, qui confie ne pas vraiment savoir si la bêta est encore sous embargo ou non, partage également une séquence de gameplay d'Assassin's Creed Jade qui tourne sur Google Pixel 7. Il faut reconnaître que le free-to-play d'Ubisoft semble très solide et que la promesse de proposer un véritable épisode sur mobile paraît remplie. Bien sûr, il faudra attendre de découvrir le jeu de façon officielle pour s'en assurer. D'ailleurs, notez que ce n'est pas la première fois que le titre est victime d'un leak. Quelques minutes de gameplay du titre avaient déjà fuité en décembre dernier avant de rapidement disparaître.