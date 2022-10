Ubisoft complète sa série d'annonces autour de sa licence iconique avec Assassin's Creed Invictus. Un jeu qui n'est définitivement pas pour les joueurs solo.

Ubisoft officialise le jeu multijoueur Assassin's Creed Invictus

On savait que cinq jeux Assassin's Creed était prévus mais voilà qu'un sixième apparaît : Assassin's Creed Invictus. Cette nouvelle aventure sera un titre exclusivement multijoueur. Le soft est pris au sérieux par Ubi car il a été confié à des vétérans de For Honor et Rainbow Six Siege, deux productions multi qui ont clairement trouvé leur public.

Une équipe, qui comprend des vétérans de For Honor, travaille actuellement à ramener le multijoueur dans Assassin's Creed avec une expérience autonome à travers Infinity sous le nom de code du projet Invictus.

Assassin's Creed Invictus sera donc disponible séparément mais pas vraiment. Il fera partie d'Assassin's Creed Infinity qui sera un hub pour connecter les jeux et joueurs entre eux. C'est encore très vague mais gageons qu'Ubisoft en dira plus avant la sortie du prochain opus de la saga. Quant à la raison de ce nouveau projet, l'éditeur explique vouloir se diversifier.

On résume dans les années à venir, il y aura donc :