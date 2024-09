Les choses peuvent aller vite dans l'industrie et on a eu la preuve avec le report d'Assassin's Creed Shadows. Attendu pour le 12 novembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, cet opus qui se déroule dans le Japon Féodal arrivera le 14 février 2025. Au moins, vous avez une idée de cadeau pour votre valentin ou valentine, ou pour passer cette soirée en solo avec la dernière production d'Ubisoft.

Des leaks supplémentaires sur Assassin's Creed Invictus

11 jeux Assassin's Creed sont encore en développement chez Ubisoft, Assassin's Creed Shadows compris. Ca fait beaucoup, et selon toute vraisemblance, l'éditeur pourrait en lancer plusieurs la même année. En effet, la rumeur d'une sortie en 2025 du projet Invictus tient toujours. Pour rappel, il s'agit d'un jeu multijoueur qui a leaké pas plus tard que la semaine dernière. Selon xj0nathan, les développeurs s'inspireraient de Fall Guys et Smash Bros (gameplay arcade, présence d'un bouclier, caméra éloignée). On devrait également pouvoir jouer des personnages d'anciens jeux Assassin's Creed dont Ezio Auditore et Cesera Borgia.

« [Assassin's Creed Invictus sera une sorte de Fall Guys : 16 joueurs (pour le moment) qui s'affrontent sur plusieurs manches avec des « jeux » différents. Si vous êtes qualifié pour la manche suivante, vous pourrez choisir des sortes de pouvoirs pour constituer un build qui servira lors du jeu final ». Cette déclaration sur la comparaison avec Fall Guys a pu brouiller un peu les esprits, et l'insider Tom Henderson a tenu à clarifier ses propos.

« Pour ceux qui sont confus, ça ne ressemble pas à Fall Guys. C'est simplement une analogie en ce qui concerne la boucle de gameplay. Les parties sont composées de six tours, avec des cartes et modes de jeu différents, et ceux qui obtiennent le score le plus bas sont éliminés. Le lancement aura lieu entre Assassin's Creed Shadows et Hexe ». De nouveaux leaks qui vont rassurer sur la nature réelle de ce jeu multijoueur Assassin's Creed Invictus. Si le lancement est vraiment prévu entre 2025 et 2026, on devrait avoir de plus amples détails durant les prochaines semaines. Un premier teasing aux Game Awards 2024 ? Pourquoi pas, sauf si Ubi tient d'abord à attirer tous les projecteurs sur Shadows jusqu'à ce qu'il soit disponible.

Source : Tom Henderson.