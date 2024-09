Assassin's Creed Shadows débarque le 12 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Et malgré les polémiques, cet épisode qui va enfin faire voyager les fans à travers le Japon est très attendu. Selon les développeurs, ce sera le « plus ambitieux » de la franchise et il devrait en mettre plein la vue. Un opus à « taille humaine » qui, contrairement à certains volets de la série, proposera un monde ouvert plus petit.

Des détails ont leaké pour l'un des futurs jeux Assassin's Creed

Assassin's Creed Shadows n'est même pas encore disponible que l'un des futurs jeux est déjà victime d'un nouveau leak. Dès l'année prochaine, Ubisoft est censé sortir un épisode qui sera radicalement différent des précédents. En effet, en 2025, l'éditeur devrait mettre sur le marché Assassin's Creed Invictus, une expérience multijoueur encore jamais vue pour la série. Vers un jeu d'infiltration où il faudra éliminer silencieusement ses adversaires ? L'utilisateur X xj0nathan affirme que ce sera plutôt une « sorte de Fall Guys ». On serait donc loin de ce qu'offre Unity par exemple.

« Ce sera une sorte de Fall Guys : 16 joueurs (pour le moment) qui s'affrontent sur plusieurs manches avec des "jeux" différents ». Deux fois moins de joueurs que Fall Guys pour Assassin's Creed Invictus, mais plusieurs jeux avec un classique match à mort en équipe, un chacun pour soi et au moins un autre où il faut atteindre des points lumineux le plus rapidement possible d'après l'internaute. « Si vous êtes qualifié pour la manche suivante, vous pourrez choisir des sortes de pouvoirs pour constituer un build qui servira lors du jeu final ».

Si l'on en croit ses informations, Assassin's Creed Invictus aura de ce fait un gameplay très arcade avec « des coups sans réel impact » et même un bouclier à la Smash Bros. Et ce n'est pas le seul point commun avec la licence de Nintendo puisque d'après ce leak, la caméra serait « assez éloignée » des persos. Cela donnera ainsi l'impression que les combattants sont tous petits. Enfin selon xj0nathan, le jeu devrait permettre de jouer notamment avec Ezio et Cesare Borgia sur des maps inspirées d'Assassin's Creed Mirage (Bagdad), de Shadows (Japon) ou de Black Flag (sûrement une île). Il y aurait même une carte Pompéi avec de la lave qui devrait monter au cours de la partie.

Source : xj0nathan.