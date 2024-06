Ubisoft a récemment révélé un changement majeur pour la franchise Assassin's Creed. Le projet précédemment connu sous le nom d'Assassin's Creed Infinity a été rebaptisé Animus Hub. Ce changement de nom a été confirmé par Marc-Alexis Côté. Vice-président et producteur exécutif chez Ubisoft, lors d'une interview avec Game File.

Un changement stratégique pour Assassin's Creed

Le but de l'Animus Hub est de centraliser toutes les expériences et les contenus liés à l'unviers AC. Permettant aux joueurs d'accéder facilement aux différents jeux et extensions. Bien que la date exacte de la mise en place de cette plateforme ne soit pas encore confirmée, il est suggéré qu'elle pourrait être lancée en même temps que Assassin's Creed Shadows, prévu pour le 15 novembre. L'Animus Hub continuera à servir de cœur central pour la série Assassin's Creed, à l'instar du Call of Duty HQ pour les titres de la franchise COD.

Assassin's Creed Shadows a été dévoilé en détail lors de l'Ubisoft Forward avec une présentation de gameplay qui a suscité beaucoup d'enthousiasme. Le jeu met en scène deux protagonistes : Yasuke, un samouraï imposant, et Naoe, un shinobi agile et furtif. Cette dualité de personnages promet une riche expérience RPG. Avec des approches variées pour les missions et une mécanique de jeu axée sur la furtivité et le combat.

Le jeu se déroule dans un vaste monde ouvert avec un système météorologique dynamique incluant les saisons. Les joueurs pourront explorer différentes régions et adopter diverses stratégies pour accomplir leurs missions, renforçant ainsi l'aspect immersif du jeu. Cette nouveauté promet d'être un titre marquant de la série Surtout après Assassin's Creed Mirage de 2023, qui, bien qu'apprécié, manquait de contenu substantiel selon certains fans.

De grosses attentes

L'Animus Hub, en tant que nouvelle plateforme centrale, devrait faciliter l'accès à cette nouvelle aventure tout. Tout en offrant une interface unifiée pour toutes les futures expériences AC. Le lancement simultané de l'Animus Hub et de Shadows pourrait marquer un tournant important pour la série. En renforçant l'engagement des joueurs et en offrant une expérience de jeu plus cohérente et intégrée.

Assassin’s Creed Shadows arrivera quant à lui le 12 novembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC.