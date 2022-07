Les révélations autour d’Assassin’s Creed s'enchaînent. Alors que l’on sait désormais où se déroulera AC Rift, le prochain opus solo de la saga, on a également de nouveaux détails sur Assassin’s Creed Infinity, le jeu live-service découpé en plusieurs épisodes. Et cette annonce va clairement faire des heureux.

Assassin's Creed Infinity aurait un épisode au Japon

Le futur de la saga se dessine. Alors que tout devrait être révélé en septembre prochain, des informations crédibles commencent à émerger. Et après le lieu où se déroulera l’action du jeu solo Rift, on en sait désormais davantage sur Assassin’s Creed Infinity, le titre qui viendra chambouler la licence. Au-delà de son aspect live-service, cet opus particulier emmènerait enfin les joueurs dans un pays réclamé depuis de longues années par les fans.

Dans son podcast, le journaliste a expliqué qu’une de ses sources avec un excellent passif sur la licence, a confirmé qu’un prochain Assassin’s Creed se déroulera au Japon et il sera plus proche en termes de mécaniques des anciennes entrées de la franchise. S’il ne le dit pas précisément, vu la direction prise par la série, ce sera sans doute l’un des épisodes/mondes d’Assassin’s Creed Infinity.

Une nouvelle, qui reste une rumeur pour l'instant, qui devrait faire des heureux, puisque cela fait des années que les fans réclament un AC au Japon. Le lore du jeu a en effet fait mention plusieurs fois de la branche japonaise de la confrérie des Assassins. Une nouvelle, Assassin's Creed: Fragments – The Blade of Aizu, se passait bien là-bas, mais entre lire et visiter les lieux, les joueurs ont fait leur choix. Espérons que ces rumeurs viennent se confirmer lors de l’Ubisoft Forward de septembre.