Quand on demande aux fans quel est leur assassin préféré, Ezio Auditore arrive très souvent en tête. Le héros de AC pourrait bien être de retour prochainement, sans doute dans Assassin’s Creed Infinity.

Quinze ans après sa naissance, Assassin’s Creed pourrait connaître un second souffle avec une nouvelle formule orientée jeu-service. Selon plusieurs sources sérieuses, AC Infinity va proposer plusieurs mondes et cela pourrait aussi signer le retour d’un personnage emblématique de la licence.

Ezio dans Assassin's Creed Infinity ?

El Mentore sera-t-il bientôt de retour ? Personnage adulé par la plupart des fans, Ezio Auditore est l’un des assassins les plus marquants de la licence. Après trois jeux dédiés et un court-métrage, celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur héros de la franchise pourrait revenir dans Assassin’s Creed Infinity. Roger Craig Smith, interprète d’Ezio a en effet été aperçu devant les locaux d’Ubisoft Montreal, studio principal de la série. Évidemment, tous les fans se demandent si cela signifiera le retour de l’assassin italien ou non.

S’il ne s’agit que de spéculation pour le moment, des rumeurs crédibles laissaient entendre que certains anciens héros et personnages des jeux précédents pourraient revenir dans Assassin’s Creed Infinity. Il n’est donc pas exclu que les joueurs puissent de nouveau incarner Ezio dans un monde inédit ou peut-être dans la fameuse partie multijoueur du jeu-service. Tous les espoirs sont permis, même si la présence de l'acteur au studio peut aussi concerner Assassin's Creed Nexus. L'expérience VR devrait elle aussi mettre en scène les héros les plus emblématiques de la licence. Affaire à suivre donc, mais on devrait avoir des premiers éléments de réponse lors de l’Ubisoft Forward ce 10 septembre.