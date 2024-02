On a eu du nouveau concernant Assassin's Creed Hexe, l'un des futurs gros jeux de la franchise, et ça s'annonce terriblement sombre. En plus, il y aurait même une petite surprise au rendez-vous.

Les choses commencent visiblement à bouger du côté de la licence Assassin's Creed. Hier, on nous rapportait des informations supplémentaires au sujet du projet Infinity. De son côté, Red est la cible de nombreux leaks depuis son annonce en 2022. Mais aujourd'hui, on nous offre des nouvelles croustillantes sur un opus dont on n'avait pas entendu parler depuis bien longtemps : Hexe (de son nom de code). Préparez-vous, car si ça s'avère, on risque bien d'être bluffé par ce futur jeu.

Assassin's Creed Hexe promet d'être bien sinistre

Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur ce titre qui promet d'être ambitieux. Rien d'anormal, Ubisoft ne compte pas le sortir tout de suite. Néanmoins, ça ne nous empêche pas d'en savoir un minimum sur ce qui nous attend. On sait qu'Assassin's Creed Hexe posera son cadre dans l'Europe du XVIe siècle, en pleine chasse aux sorcières. En tout cas, c'est ce qu'avait confirmé l'année dernière Yara Tabbara, chargée de recrutement chez Ubisoft Montréal. Elle disait même qu'il « laissera une marque durable dans l'histoire de la franchise ».

Une belle déclaration à n'en pas douter. Et ça continue. En effet, Tom Henderson, un insider assez fiable, aurait obtenu des informations inédites sur Assassin's Creed Hexe. En interne, il serait décrit comme étant le « jeu le plus sombre de la série ». Plutôt logique lorsqu'on voit l'histoire qui va nous être raconté, mais ce n'est pas tout. On incarnerait un personnage féminin qui s'appellerait Elsa, sans avoir le choix entre elle ou un personnage masculin. Chose qui n'était pas arrivée depuis 2015 avec China.

D'ailleurs, ce serait même le premier gros jeu de la franchise à procéder ainsi. Quoi qu'il en soit, on n'est pas prêt de le voir de sitôt. Henderson affirme qu'Assassin's Creed Hexe vise une sortie pour 2026, sans plus de précision. Il va même jusqu'à dire que le projet multijoueur intitulé Invictus arrivera avant, aux alentours de 2025. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, car il n'y a eu aucune confirmation officielle de la part de l'éditeur. Ceci dit, ça donne l'eau à la bouche.

Le premier tweet sur Hexe datant de 2022

AC Infinity commence à se dévoiler

Comme on l'a dit plus haut, on commence à en savoir davantage sur Assassin's Creed Infinity. En effet, le média Insider Gaming aurait réussi à mettre la main sur une démo de ce dernier. On nous explique donc que ce sera la plateforme principale permettant de passer d'un titre de la licence à un autre. Il y aura un hub, permettant d'accéder en un clin d'oeil à, par exemple, Red ou Hexe. Cet endroit serait surtout pensé comme étant un service en ligne avec des fonctionnalités comme « l'Echange ». Le nom est plutôt explicite, c'est un magasin d'objets servant à acheter des cosmétiques spéciaux à retrouver dans les différents titres.