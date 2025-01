Ubisoft redonne enfin des nouvelles officielles d'Assassin's Creed Hexe. C'est maigre, certes, mais ça donne confiance pour la suite. On vous explique.

L'air est tendu autour d'Ubisoft en ce moment. Après l'annonce d'une nouvelle restriction des effectifs, les futures sorties de l'éditeur vont être d'autant plus observées par les acteurs du milieu. Parmi elles, on compte le prochain Assassin's Creed Shadows, dernièrement repoussé au mois de mars. Mais, si vous vous rappelez bien, un autre futur opus de la licence avait été annoncé en même temps que celui du Japon. Il s'agit du bien silencieux Assassin's Creed Hexe, qui vient seulement de refaire surface de façon, là aussi, très discrète.

Ça va bientôt bouger pour Assassin's Creed Hexe ?

En 2022, Ubisoft dévoilait trois nouveaux Assassin's Creed encore sous nom de code : Red (devenu Shadows), Hexe et Jade. Le deuxième devrait être le futur opus principal de la licence. Cependant, il reste encore entouré de mystère. On sait simplement qu'officiellement, il est réalisé par la branche montréalaise de l'entreprise.

Quelques leaks ont bien dévoilé de tout petits détails. Par exemple, Assassin's Creed Hexe devrait prendre place dans l'Europe centrale du XVIIe siècle. On s'attend aussi à un scénario plus sombre qu'à l'ordinaire. Des histoires de sorcières seraient même au programme.

Mais, de son côté, Ubisoft garde l'avancée du projet encore confidentielle. Alors, dès qu'une mention officielle est faite à Assassin's Creed Hexe, on tend forcément l'oreille. Or, le jeu a été brièvement évoqué par la productrice Andrée-Anne Boisvert lors d'une présentation médiatique de l'Animus Hub. Celui-ci aura vocation à rassembler les jeux passés de la franchise, mais aussi « les prochains titres phares comme Assassin's Creed : Codename Hexe annoncé précédemment, les prochains titres multijoueurs comme Assassin's Creed : Codename Invictus, ainsi que de nouveaux éléments et de nouveaux titres qui n'ont pas encore été officiellement dévoilés ».

Ubisoft laisse donc entendre que l'une premières des entrées dans l'Animus Hub qui succédera à Shadows serait Assassin's Creed Hexe. Cela sous-entendrait que le jeu serait tout de même en bonne voie de développement. À ce propos, le journaliste Gautoz rapportait dans sa dernière revue de presse avoir eu des échos positifs en interne, tout comme Tom Henderson. On peut donc se rassurer pour le moment quant à ce projet.