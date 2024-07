Avis aux collectionneurs qui ont le portefeuille bien plein, Assassin's Creed va bientôt avoir droit à un collector absolument colossal. Si vous trouviez les collectors d’Assassin’s Creed Shadows impressionnants et un peu chers, attendez un peu de voir cette nouvelle statue tout bonnement incroyable d’un des meilleurs jeux de la licence, Assassin’s Creed 2.

Un nouveau collector d'Assassin's Creed absolument monumental

Les assassins, on en a vu un paquet défiler au fil des épisodes de la franchise, mais soyons honnêtes cinq minutes, s’il y en a bien un qui a plus de classe que tous les autres, c’est bien Ezio (je dis ce que je veux, c’est moi qui écris l’article).

Héros d’Assassin’s Creed 2, Ezio a presque tout pour lui. Beau comme un dieu, charismatique, classe… il est l’un des assassins les plus marquants de la licence.

Le brave a depuis disparu des radars, évidemment, pour laisser place à une pléthore d’autres camarades, mais il est difficilement oubliable pour beaucoup de fans. Sa popularité ne craint pas les années et c’est certainement pour ça que les artistes de chez PureArts lui ont réservé un traitement spécial pour une statue collector d'Assassin's Creed 2 tout bonnement impressionnante.

110 cm, plus de 3000 € (hors taxes et livraison chez nous), tout fait main, ça donne le vertige, et pourtant. Cette statue colossale d’Ezio Auditore dans sa tenue d’assassin, se tenant dans une position finalement emblématique pour le personnage, est à se damner.

PureArts nous livre ici une pièce de collection Premium pour les fans d'Assassin's Creed avec une statue au corps moulé en polyrésine, une peau synthétique en silicone texturé et des vêtements réels, à l’échelle ½ et cousus à la main. Tissu, cuir véritable… même les armes sont réelles et en vrai fer gravé. Le visage est également ultra détaillé, la pilosité (poil et cheveux) est texturée et synthétique, plantée à l’unité.

Un travail d’orfèvre qui se moyenne donc plus de 3000 € hors taxes et livraison. En général, pour une pièce de cette taille, il faut compter quelques centaines d’euros supplémentaires. Très clairement, cette figurine collector d'Assassin's Creed ce n’est pas à la portée de tous, mais en tant que fan de la franchise, rien ne vous empêche de vous en mettre plein les yeux en regardant la vidéo de présentation en boucle.

