PureArts, célèbre pour ses créations détaillées et de haute qualité, vient de dévoiler une nouvelle pièce de collection dédiée à l'univers d’Assassin’s Creed : le diorama Hunt for the Nine. Ce modèle à l’échelle 1/6 capture l’essence même de la franchise, offrant aux fans une représentation saisissante de l’intrigue et des personnages emblématiques de la série.

Une belle pièce pour votre collection Assassin's Creed

Le diorama est fabriqué en résine de haute qualité, mesurant 44 x 34 x 24 centimètres et pesant 3,5 kg. Cette pièce minutieusement sculptée par les artistes de PureArts illustre une scène dynamique et immersive de l’univers Assassin’s Creed. En fait, on y retrouve Altaïr Ibn La-Ahad en train d'assassiner un templier. Le socle décoratif inclus ajoute une touche supplémentaire à cette œuvre déjà impressionnante.

Limité à seulement 1250 exemplaires dans le monde, chaque diorama Assassin's Creed est numéroté individuellement, ce qui en fait une pièce de collection rare et précieuse. L’édition limitée garantit aux possesseurs une exclusivité qui augmentera sans doute la valeur de l’objet au fil du temps. Mais par contre, il faut tout de même débourser 549 euros pour se procurer l'ensemble. C'est tout de même une sacrée somme. Certes pour ce prix, chaque diorama est soigneusement emballé pour assurer une protection maximale pendant le transport. De plus, un certificat d’authenticité accompagne chaque exemplaire, attestant de l’origine et de la qualité de la pièce. Cela n'en reste pas moins un sacré sacrifice financier.

Bien que de légères variations puissent survenir en raison de la nature artisanale de chaque diorama, cela ne fait qu’ajouter à l’unicité et au caractère de chaque pièce. Ce diorama n’est finalement pas seulement un objet de collection. Mais une œuvre d’art qui saura trouver sa place dans toute collection dédiée aux jeux vidéo et à l’univers d’Assassin’s Creed.

Le diorama Assassin's Creed Hunt for the Nine est actuellement disponible en précommande. Avec une livraison prévue pour le premier trimestre 2025, sous réserve de possibles retards. Les fans et collectionneurs intéressés peuvent dès maintenant réserver leur exemplaire pour s’assurer de ne pas manquer cette opportunité unique.





Source : derivstore