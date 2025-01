Et si Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii était en quelque sorte la version WTF d'Assassin's Creed Black Flag ? Le jeu se dévoile à travers une longue présentation. Ça va être un gros délire.

Oyez moussaillons et nostalgiques du très apprécié Assassin's Creed Black Flag ! Malgré ses 12 ans d'existence, le jeu est toujours joué sur Steam et même plus populaire sur cette plateforme que Skull & Bones. C'est dire à quel point cet épisode est aimé par les fans de la franchise, et à quel point le dernier soft marin d'Ubi ne parvient pas à convaincre les joueurs. Si vous êtes en quête d'un titre avec des batailles navales et que vous n'êtes pas hermétiques au grand n'importe quoi, Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii pourrait vous intéresser. Ça promet.

Quand Assassin's Creed Black Flag rencontre la folie de Yakuza

Selon toute vraisemblance, les rumeurs autour d'Assassin's Creed Black Flag Remake sont plutôt fondées, puisqu'elles proviennent notamment de Tom Henderson, l'un des rares insiders fiables de l'industrie vidéoludique. Il prétend qu'on lui a même partagé une vidéo de gameplay pour prouver l'existence du projet. Ubisoft n'a pas commenté directement ce bruit de couloir, mais a affirmé qu'il y avait plusieurs remakes en cours de développement. Si vous recherchez à revivre à tout prix l'expérience de piraterie d'Assassin's Creed Black Flag, celle de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii semble clairement valoir le détour.

SEGA et Ryū ga Gotoku Studio ont publié une longue présentation de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii qui montre les deux facettes du jeu. À savoir les combats et l'exploration sur terre d'un côté, et les batailles navales en mer de l'autre. Et ça a l'air de mélanger le meilleur des deux mondes avec des combats marins comme dans Assassin's Creed Black Flag, et du dernier Yakuza avec des affrontements surréalistes au cours desquels il est par exemple possible d'invoquer un requin.

Pour participer aux batailles navales, il faudra recruter votre équipage comme dans Assassin's Creed Black Flag, en rassemblant plus de 100 membres. En plus de combattre avec les armes du navire, Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii fait revenir la castagne en temps réel avec deux styles de combat bien distincts, dont un qui s'aligne avec le fait de Goro Majima est un pirate dans ce jeu.

Source : SEGA.