Tandis qu'Assassin's Creed Shadows a encore repoussé sa sortie au 20 mars 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, l'un des remakes AC en cours de développement refait par de lui. Car oui, de l'aveu d'Ubisoft, plusieurs jeux vont être revisités pour les plateformes actuelles. « Les joueurs peuvent se réjouir de l'arrivée de certains remakes, qui permettront de revisiter certains des jeux que nous avons créés par le passé et de les moderniser. Certains d'entre eux possèdent des mondes encore extrêmement riches ». Parmi eux, il y aura Assassin's Creed Black Flag Remake qui devrait vous réserver de belles surprises.

Des détails sur Assassin's Creed Black Flag Remake ont encore leaké

Assassin's Creed Black Flag Remake semble bien une réalité si l'on se fie à tous les leaks. Dans un article datant de l'année dernière, l'insider Tom Henderson avait d'ailleurs affirmé que le jeu pourrait sortir plus tôt qu'on ne le pense. Quand exactement ? Selon ses sources, le lancement aurait été prévu en novembre 2025, mais il n'est pas impossible qu'Ubisoft ait bousculé son calendrier, en particulier après le nouveau report d'Assassin's Creed Shadows.

« Le gameplay envoyé à Insider Gaming du remake d'Assassin's Creed Black Flag, à condition qu'il ne soit pas rendu public, montre Edward Kenway en train de naviguer avec une version améliorée du moteur Anvil » avait-il expliqué. Des graphismes améliorés est évidemment le minimum que l'on attend de ce projet. Mais d'après le profil LinkedIn d'un employé Ubisoft, AC Black Flag Remake vous préparerait d'autres surprises.

En plus d'être plus beau que jamais, Assassin's Creed Black Flag Remake ira plus loin puisqu'il offrira vraisemblablement de nouveaux systèmes de jeu avec des mécaniques de combat améliorées, ainsi qu'une révision des écosystèmes liés à la faune et la flore. La faune devrait ainsi être plus élaborée qu'elle ne l'était dans l'original. Si l'on se fie à la description, l'objectif est que ces nouveautés aident à faire entrer Assassin's Creed Black Flag dans l'ère d'aujourd'hui. « Un jeu exceptionnel à faire renaître en tant que jeu AAA de nouvelle génération » peut-on lire.

Une version moddée du jeu original avec ray tracing par la chaîne YouTube Beyond The Hype.

Source : Insider Gaming, mp1st.