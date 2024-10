Ubisoft a tranché sur le cas Assassin's Creed Shadows qui aura le droit à quelques mois de développement supplémentaires. Selon des informations de Tom Henderson, qui a fait des révélations inquiétantes sur le jeu, ce rab est grandement nécessaire car le titre ne serait tout bonnement pas prêt. Mais ce report à la dernière minute aurait déjà visiblement des répercussions sur tous les prochains plans de la franchise. Y compris pour l'un des jeux les plus attendus si l'on en croit un nouveau leak.

Une feuille de route modifiée

Onze jeux AC sont en cours de conception dans les différents studios dont Assassin's Creed Invictus. Un jeu multijoueur dans l'univers de la saga qui devrait ressembler à Fall Guys dans sa structure. « Pour ceux qui sont confus, ça ne ressemble pas à Fall Guys. C'est simplement une analogie en ce qui concerne la boucle de gameplay. Les parties sont composées de six tours, avec des cartes et modes de jeu différents. Ceux qui obtiennent le score le plus bas sont éliminés » a expliqué récemment Tom Henderson pour clarifier les rumeurs.

D'après le leaker, Invictus devrait bien sortir en 2025, probablement à la fin de l'année, mais le retard de Shadows a peut-être tout remis en question. « Malheureusement, le récent report d'Assassin's Creed Shadows qui, selon Marc-Alexis Côté, aura également un impact sur le reste de la feuille de route AC, a quelque peu faussé les dates ». Et cela aurait de ce fait un impact sur la sortie d'Assassin's Creed Black Flag Remake.

S'il n'y a pas pas encore d'annonce officielle, son existence ne fait plus trop de doutes entre les bruits de couloir ou les confirmations involontaires d'Ubisoft. De plus, l'éditeur a concédé lui-même être au travail sur plusieurs remakes de certains jeux. « Le pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez » déclare Tom Henderson. En 2025 ? Apparemment, l'objectif initial aurait été d'avoir Assassin's Creed Black Flag Remake pour novembre 2025, en sachant que le chantier serait en cours depuis septembre 2023.

Black Flag dans version originale. Crédits : Ubisoft.

Du nouveau sur la sortie d'Assassin's Creed Black Flag Remake

« De nouveaux détails et documents sur le jeu envoyés à Insider Gaming sous réserve qu'ils ne soient pas rendus publics suggèrent que le jeu est bien avancé en développement et pourrait sortir bien plus tôt que nous le pensions tous. [...] ». Malgré le potentiel retard en interne, à cause du report de Shadows, Assassin's Creed Black Flag Remake « sortira probablement quelques années plus tôt que ce que certains d'entre nous auraient pu imaginer » déclare Henderson. Le leaker aurait même déjà eu accès à du gameplay. « Le gameplay envoyé à Insider Gaming du remake d'Assassin's Creed Black Flag, à condition qu'il ne soit pas rendu public, montre Edward Kenway en train de naviguer avec une version améliorée du moteur Anvil ».

