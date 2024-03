Le vrai jeu de piraterie d'Ubisoft existe depuis 10 ans, mais les joueurs viennent de le découvrir. Non, ce n'est pas Skull and Bones, mais Assassin’s Creed black Flag !

Après avoir attendu 10 ans pour un jeu de pirate digne de ce nom, les fans d’Ubisoft ont eu Skull and Bones. Une nouvelle licence qui a fait beaucoup de bruit à cause de ses reports successifs. Finalement, une fois que les joueurs ont enfin pu avoir le titre en main, ça a été la douche froide. Le soft ne s'est pas montré à la hauteur des espérances et les ventes n’ont même pas dépassé le million, durant ses premiers jours de commercialisation. La semaine dernière, Insider Gaming indiquait que Skull and Bones ne comptait que 850 000 joueurs, incluant ceux qui l’avaient découvert à travers la démo gratuite. Un lancement très difficile qui profite à Assassin’s Creed Black Flag.

La vraie piraterie, c'est sur Assassin's Creed Black Flag !

C’est une petite surprise pour Ubisoft. Sur Steam, Assassin’s Creed Black Flag, sorti depuis près d’une décennie, a connu un nouveau pic de popularité. Pile le jour de parution du décevant Skull and Bones. Alors que le jeu comptait 971 joueurs simultanés la veille de la sortie de Skull and Bones, le lendemain, c’est presque 3 226 individus qui se sont réunis sur AC4. Le soft n’avait pas connu cela depuis 2020, selon les données de Steam DB.

On suppose donc que les fans se sont vite ennuyés sur le nouveau titre de piraterie du studio, pour revenir aux bases et redécouvrir un vrai classique de chez Ubisoft. On peut même prévoir que cette aventure ne s’arrêtera pas là, car un remake aurait été validé, selon des infos de Kotaku. Rien n’est encore sûr mais un employé a mentionné travailler sur un « jeu non annoncé », quelque temps après, qui serait donc Assassin's Creed Black Flag Remake.

Assassin's Creed Black Flag © Ubisoft

Cet intérêt soudain semble normal quand on sait que Black Flag et Skull and Bones sont liés. Ce dernier était à l’origine prévu comme un simple DLC pour le quatrième volet de la franchise Assassin’s Creed. Cependant, il s’est ensuite transformé en un jeu de rôle MMO à part entière, sous le nom provisoire de Black Flag Infinite. Les développeurs comptaient sur leurs expériences passées avec la licence et Ghost Recon Phantoms. Malheureusement, leurs ambitions les ont rapidement dépassés. « La technologie évolue vite, on veut de meilleurs visuels. Et puis vous réalisez que certains de vos actifs ne conviennent plus. Et lorsqu’un projet traîne sur plusieurs années, vos hypothèses initiales ne sont plus valables. », raconte un ancien employé à Kotaku. Finalement, Ubisoft a décidé de laisser ce projet derrière lui, en créant un jeu unique, Skull and Bones, qui a eu les soucis de développement que nous connaissons aujourd’hui.