C’était l’un des épisodes les plus appréciés de la saga et il pourrait revenir transformé dans quelques années. Ubisoft préparerait un gros projet autour d’Assassin’s Creed 4 Black Flag et un employé livre un nouvel indice.

La licence Assassin’s Creed a encore de beaux jours devant elle. Si AC Mirage n’a pas été le retour aux sources espéré par certains, il a malgré tout su offrir une bonne dose de nostalgie aux fans de la première heure. Le grand monde ouvert et le passage à l’action-RPG reprendront de plus belle avec Assassin’s Creed Red, l’épisode se déroulant au Japon féodal. Un employé de la firme avait affirmé que le jeu réclamé depuis de longues années sortirait cette année, mais Ubisoft n’a rien confirmé. L’éditeur français enchaînera ensuite avec AC Hexe, un titre bien plus mystérieux qui nous plongerait en plein cœur de l’époque de la chasse aux sorcières. Au milieu de toutes ces annonces officielles, une rumeur a su faire des vagues : le retour d’Assassin’s Creed Black Flag au travers d’un remake. Devinez qui refait parler de lui aujourd’hui ?

Ça se confirme encore plus pour Assassin's Creed Black Flag Remake

AC Mirage désormais sorti, Ubisoft planche actuellement sur six jeux de la licence. Huit même si on compte les projets qui demanderaient encore une validation en interne. Ubisoft compte bien surfer sur sa licence la plus prolifique et pour mettre tout le monde d’accord, et sans doute faire en sorte que le développement de Skull & Bones n’ait pas été vain, l’éditeur français préparerait le retour de l’un des épisodes les plus appréciés. L’été dernier, Kotaku, puis Insider Gaming, révélaient qu’un certain Assassin’s Creed Black Flag Remake avait été validé. Aujourd’hui, tout semble confirmer que le développement a bel et bien débuté.

Le CV LinkedIn d’un lead cinematic designer d’Ubisoft Singapour mentionne en effet que le travail sur un « jeu non annoncé » a commencé en septembre 2023, soit deux mois après que l’éditeur aurait donné son feu vert pour Assassin’s Creed Black Flag. Selon les sources des deux médias, c’est en grande partie à ce studio que le projet serait confié. Son travail sur Skull & Bones serait alors utilisé pour moderniser les batailles navales et la navigation sur les eaux. Impossible de dire pour l’instant quels changements sont envisagés en termes de gameplay afin de moderniser l’expérience. Se rapprochera-t-il de l’hybride proposé par AC Mirage ou surfera-t-il ouvertement sur la formule initiée par Origins ? On n’est pas prêt de le découvrir, mais le travail sur les cinématiques aurait donc d’ores et déjà commencé. Il faudra donc attendre encore quelques années avant de retourner voguer sur les eaux cristallines des Caraïbes.

Tous les jeux AC en développement

D'ici là, les inconditionnels auront clairement de quoi s’occuper. À commencer par Assassin’s Creed Red et Hexe, les deux prochains épisodes majeurs qui ont été confirmés. Les rumeurs autour de la licence vont également de bon train, et plusieurs autres projets seraient à l’étude. Voici un récap :