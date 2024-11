Pour rappel, Assassin's Creed Shadows ne viendra pas seul le 14 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Il sera également accompagné d'Animus, une sorte de hub central à l'avenir utilisé pour tous les prochains opus de la franchise. Son objectif est sur le papier de se concentrer sur la fameuse « époque moderne » de la série. C'est justement cet élément qui a fait l'objet de leaks via datamining et... ça risque de faire couler beaucoup d'encre avant même son lancement.

L'Animus d'Assassin's Creed transformé en machine à cash ?

Dans l'univers d'Assassin's Creed, l'Animus est la machine permettant à des personnes du présent de se connecter à un être du passé et le contrôler. Dans les premiers opus, Desmond Miles utilisait l'appareil pour se connecter à ses ancêtres Altair, Ezio Auditore et Connor. À la fin de son arc, Ubisoft a eu un peu plus de mal à justifier les liens entre le passé et le présent. Marc-Alexis Coté, directeur de la série, nous indiquant que cela allait changer à partir d'Assassin's Creed Shadows, a priori pour le meilleur.

Alors que le prochain opus se déroulant au Japon féodal a été repoussé et a rétropédalé sur des éléments ayant fait polémique comme un Season Pass ou un accès anticipé de quelques jours en précommandant ses éditions plus onéreuses, Ubisoft semble vouloir se rattraper sur Assassin's Creed Animus. Des dataminers ont en effet découvert que ce hub disposera de nombreux éléments qui font aujourd'hui grincer des dents. Des mots pas très magiques comme Battle Pass saisonnier, boutique en jeu via des « pièces Isu » à obtenir en jouant ou contre vrai argent sonnant et trébuchant et autres microtransactions de ce type semblent être de la partie. Nous pourrons ainsi habiller notre personnage, décorer son environnement ou encore avoir des animaux de compagnie.

À noter que tout cela serait « purement optionnel ». Ces microtransactions ne devraient donc a priori en aucun cas entacher l'expérience globale d'Assassin's Creed Animus. Reste toutefois à voir comment cela va vraiment s'articuler avec les jeux auxquels le hub se greffe. Aura-t-on des missions journalières, hebdomadaires et mensuelles à réaliser dans les jeux pour progresser dans les hubs ? Ces éléments cosmétiques seront-ils en phase avec l'aspect plutôt « sérieux » de l'époque moderne dans la licence ? Début de réponse lors de la sortie d'Assassin's Creed Shadows le 14 février.

Un autre coup de lame secrète dans la réputation de la franchise ? © Ubisoft

Source : Reddit