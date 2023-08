Pendant quatre jours, les joueuses et les joueurs vont pouvoir (re)découvrir cinq des épisodes les plus marquants de la saga Assassin’s Creed gratuitement.

Ubisoft propose régulièrement aux joueurs de tous horizons de découvrir l’une de ses productions. Généralement, l’éditeur français met en avant un titre orienté multijoueur le temps d’un weekend. Il est alors disponible dans son intégralité le temps de quelques jours, avec une promotion juteuse si jamais les joueurs veulent craquer pour lui derrière. Dernièrement, Ubisoft avait misé sur For Honor ou encore The Crew 2 pour ne citer qu’eux. L’éditeur va cependant faire plus grand et plus fort d’ici quelques heures. Ce sont pas moins de cinq jeux Assassin’s Creed qui seront gratuits ce weekend.

Cinq jeux Assassin's Creed gratuits ce weekend

Cinq jeux Assassin’s Creed seront gratuits ce weekend. Ce nouvel essai sera disponible dès demain, le 10 août et ce jusqu’au 14 août. Pour célébrer cette occasion exceptionnelle, Ubisoft lance des promotions sur nombre de jeux de la saga sur l’ensemble des boutiques digitales avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -75%. La question qui doit brûler toutes les lèvres maintenant c’est : quels seront les jeux disponibles à l’essai ? Autant dire que l’éditeur ne se moque pas de vous, avec plusieurs des épisodes les plus appréciés disponibles.

Assassin's Creed Valhalla : dernier épisode en date de la saga. Incarnez le ou la viking Eivor et explorez le monde ouvert situé dans l’Angleterre des ges obscurs. Cet essai gratuit est l'occasion parfaite de vous mettre à la page et de rencontrer Basim, le protagoniste d’AC Mirage, le prochain jeu de la saga qui sera disponible en octobre.

: dernier épisode en date de la saga. Incarnez le ou la viking Eivor et explorez le monde ouvert situé dans l’Angleterre des ges obscurs. Cet essai gratuit est l'occasion parfaite de vous mettre à la page et de rencontrer Basim, le protagoniste d’AC Mirage, le prochain jeu de la saga qui sera disponible en octobre. AC IV Black Flag : l’un des épisodes les plus appréciés de la franchise. Incarnez Edward Kenway, pirate notoire qui parcourt les eaux des Caraïbes lors de l' ge d'Or de la piraterie. La rumeur veut qu’un remake du jeu soit dans les cartons.

: l’un des épisodes les plus appréciés de la franchise. Incarnez Edward Kenway, pirate notoire qui parcourt les eaux des Caraïbes lors de l' ge d'Or de la piraterie. La rumeur veut qu’un remake du jeu soit dans les cartons. Assassin’s Creed 2 : encore un titre franchement apprécié par la communauté. Découvrez la genèse d’Ezio Auditore, jeune noble italien en quête de revanche lors de la Renaissance.

: encore un titre franchement apprécié par la communauté. Découvrez la genèse d’Ezio Auditore, jeune noble italien en quête de revanche lors de la Renaissance. AC Brotherhood : suite des aventures d’Ezio, désormais devenu un Maître Assassin légendaire. Il devra cette fois arpenter une Rome corrompue à l’aide de la guilde.

: suite des aventures d’Ezio, désormais devenu un Maître Assassin légendaire. Il devra cette fois arpenter une Rome corrompue à l’aide de la guilde. Assassin's Creed Revelations : dernier épisode de la trilogie d’Ezio Auditore, qui marche désormais sur les traces d'Altaïr, mentor légendaire.

Quand seront-ils disponibles ?

Attention toutefois, toutes les plateformes ne seront pas logées à la même enseigne. Certaines proposeront l’essai gratuit pour les cinq jeux, d’autres seulement pour un ou deux. Notez que votre progression pourra être conservée en cas d'achat et que si vous aviez déjà une partie en cours, vous pourrez logiquement reprendre là où vous vous êtes arrêté. Voici le programme pour chaque plateforme, avec les horaires de disponibilités :