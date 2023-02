Ubisoft a beau être dans une situation délicate depuis quelques temps, l’éditeur français voit les choses sur le long-terme pour Assassin’s Creed. Alors même que plusieurs jeux ont été annoncés sans aucune date de sortie, à l’instar de AC Red qui se déroulera au Japon, l’entreprise française a déjà des plans pour les années qui suivent. Toujours à l'affût du moindre leak, Tom Henderson a dévoilé les prochains projets à l’avance.

4 jeux Assassin's Creed dévoilés à l'avance

La licence Assassin’s Creed a encore de beaux jours devant elle. Cette année, les joueurs pourront découvrir AC Mirage, un retour aux sources particulièrement attendu des fans de la première heure, qui servira davantage de mise en bouche pour ce que leur réserve la suite. Ce sont au total plus de quatre jeux en développement qui ont été officialisés lors de l'anniversaire de la saga. AC Red réalisera un fantasme de longue date des joueurs en les emmenant au Japon féodal, AC Hexe promet un changement avec un setting en pleine chasse aux sorcières, alors le Project Jade se présente comme un jeu mobile en Chine dans la droite lignée des dernières productions. A cela s’ajoute le titre développé pour Netflix Games, un axé sur la VR, un jeu multijoueur et AC Infinity, le hub qui réunira toutes ces expériences autonomes. Et ce n’est pas fini.

Tom Henderson (Insider Gaming), révèle en effet que quatre nouveaux jeux non annoncés seraient actuellement en développement, du moins en phase conceptuelle. On apprend ainsi qu’Ubisoft Sofia plancherait sur Assassin’s Creed Nebula qui regrouperait trois settings différents : l’un en Inde, l’un au plein cœur de l’Empire aztèque et le dernier en Méditerranée. Ubisoft Chengdu travaillerait quant à lui sur AC Raid, un free to-play coopératif réunissant 4 joueurs et qui contiendrait du PvE. Selon les sources de l’insider, il mettrait en scène les personnages clés de tout l’univers de la saga. Ubisoft Annecy étudierait quant à lui un certain Project Echoes, décrit comme un titre multijoueur utilisant la technologie Ubisoft Scalar s'appuyant sur le cloud. Enfin, Assassin’s Creed Nexus 2 serait déjà en phase en discussion alors même que le premier jeu VR n’a pas été révélé au grand jour.

Le retour du cycle annuel pour la licence ?

Toujours selon les mêmes sources, chacun de ces nouveaux Assassin’s Creed aurait un style de jeu différent de leurs prédécesseurs. Ubisoft serait alors prêt « à mettre le paquet pour AC et quelques-unes de ses autres licences majeures », explique Henderson. En d’autres termes, l’éditeur français serait prêt à retourner au cycle annuel qu’il avait abandonné il y a quelques années après une chute de qualité des productions et des ventes. Le planning pour les prochaines années serait alors le suivant :