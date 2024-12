La licence Assassin's Creed a un peu perdu de sa splendeur ces dernières années. Pour autant, l'aura des premiers jeux est toujours aussi forte aujourd'hui. On pense notamment à un héros en particulier, considéré par beaucoup comme le plus grand maître assassin de l'univers. Pas étonnant, à ce titre, qu'il ait droit à un collector époustouflant, à la hauteur de sa légende !

Le collector rêvé des fans d'Assassin's Creed

Quand on pense au meilleur assassin de la licence Assassin's Creed, plusieurs noms peuvent nous venir en tête. Cela dit, un personnage se démarque, tant par ses capacités que son ancrage et son héritage dans tous les opus qui ont suivi. On fait bien évidemment référence à Ezio Auditore da Firenze, le protagoniste d'Assassin's Creed 2 et ses opus annexes.

Le fabricant de produits dérivé Pure Arts a bien conscience de la légende d'Ezio. C'est pourquoi il s'est emparé du personnage pour donner naissance à une sublime statuette à l'échelle 1/2 qui rejoint sa collection Prestige. Une collection qui porte bien son nom compte tenu de la qualité de ses productions, et ce n'est pas ce modèle reproduisant la posture culte d'Ezio qui nous fera mentir !

Réalisée en polyrésine et en silicone, cette statuette mise en vente cette année impressionne par son réalisme. Les yeux sont même réalisés en verre, pour donner un soupçon de vie au héros d'Assassin's Creed 2. Les vêtements ont été cousus à la main avec un choix des matières qui vient compléter à la perfection l'ensemble. Les bottes sont faites de cuir véritables par exemple, tandis que les accessoires sont en métal.

Toute cette attention accordée à chaque détail permet d'atteindre un niveau de qualité peu égalé sur le marché des produits dérivés. Toutefois, cela à un prix, comme vous pouvez vous en douter. Pure Arts commercialise cette statuette collector au prix de 3 299€. Il s'agit bien sûr d'une édition limitée à 500 exemplaires. Si vous avez les moyens de craquer pour elle, sachez que la statuette devrait vous parvenir au deuxième trimestre 2025.