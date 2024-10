La série Arma, réputée pour ses simulations militaires réalistes et immersives, est devenue un incontournable du genre depuis plus de deux décennies. Chaque nouveau jeu pousse les limites du réalisme, attirant des millions de joueurs avides de stratégie et d'action intense. Depuis le succès phénoménal d'Arma 3, la communauté attend impatiemment le prochain grand chapitre de la franchise. Et bien que les détails soient encore rares, une chose est sûre : Arma 4 est en route, avec désormais une fenêtre de sortie.

Arma 4 s'offre une fenêtre de sortie

Bonne nouvelle pour les fans de jeux de guerre réalistes ! Arma 4 sortira en 2027. L’annonce a été faite par Bohemia Interactive lors d’un concert marquant les 25 ans du studio, avec des musiques issues de leurs jeux. Bien que le lancement soit encore lointain, l’attente ne fait que renforcer l’excitation autour de ce nouveau volet de la célèbre série Arma.

L’idée d’un Arma 4 n’est pas totalement nouvelle. Déjà en 2022, Bohemia avait révélé Arma Reforger, un jeu autonome conçu pour poser les bases du quatrième jeu. Ce jeu offrait aux joueurs un aperçu de ce qui les attend, avec un monde ouvert et des outils de modding intégrés. À l’époque, le studio avait annoncé que Reforger n’était que la "première étape" vers Arma 4.

Mais il va falloir être patient. 2027 semble encore loin, mais Bohemia a toujours pris le temps nécessaire pour peaufiner ses jeux et offrir des expériences riches et immersives. Et avec les attentes des fans, il est certain qu’Arma 4 ne fera pas exception à cette règle. Le plus grand mystère autour du prochain jeu est de savoir sur quel matériel nous jouerons dans trois ans. D’ici 2027, les consoles et les PC seront sans doute plus puissants, ce qui laisse imaginer des graphismes encore plus réalistes et des mécaniques de jeu plus immersives. Bohemia Interactive a toujours repoussé les limites du jeu de simulation militaire, et Arma 4 pourrait bien être leur projet le plus ambitieux à ce jour. Ceci dit, il va falloir être très patient car il reste encore beaucoup de temps à attendre. De quoi refroidir.

Source : Arma