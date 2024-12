La saison 2 d’Arcane est désormais bien derrière nous, mais l’aura n’a toujours pas disparu. Il suffit de jeter un œil aux nombreux collectors dispo juste avant Noël pour se rendre compte à quel point l’engouement est réel. Les fans sont désormais très nombreux à s'intéresser à l’univers de League of Legends, là où se déroule Arcane. Puisque s’il n’y a pas de saison 3, il y aura en revanche bel et bien une suite, plusieurs même. Fortiche et RiotGames sont sur le pied de guerre et les fourneaux chauffent à plein régime. Mais alors que nous réserve la suite ? On a quelques pistes.

Pas de saison 3 pour Arcane, mais encore beaucoup de choses à raconter

Christian Linke, l’une des têtes pensantes d’Arcane et globalement de tous les projets associés, nous avait teasé que d’autres régions de Runeterra, le monde d’Arcane, auraient le droit à leur passage après Arcane. Les joueurs et fans de League of Legends le savent, l’univers est vaste, le lore particulièrement riche, et les personnages très nombreux. Alors que Linke nous a dévoilé que le personnage de Viktor serait approfondi ou encore que ce bon vieux Heimerdinger n’avait pas dit son dernier mot, l’une des scénaristes de la franchise a également donné son avis.

Pour Amanda Overton, auteure sur Arcane, c’est Ionia qui mériterait grandement d’être traitée. Dans les colonnes de Gamesradar, elle affirme avoir hâte de voir Ionia et son histoire. Elle est persuadée que cette grande île de l’Est de Runeterra à beaucoup de choses à raconter. Pour elle, Ionia aurait un folklore et un visuel très différent de ce que l’on a pu voir dans Arcane, plus exotique en quelque sorte.

Runeterra, le monde de League of Legends et d'Arcane tel qu'il est actuellement © Riot Games

Ionia, une terre riche en histoire et en personnages adorés des fans

Dans League of Legends, Ionia est une terre sacrée. La région est très liée au Royaume Spirituel, un monde où vivent des êtres fantastiques et où réside énormément de magie. Des personnages forts et extrêmement appréciés des fans de League of Legends, comme Ahri, Maître Yi, Akali ou encore Irelia et Yasuo. Beaucoup d'histoires y ont lieu et quelques-unes pourraient être en lien avec les évènements d’Arcane.

À la toute fin de la saison 2, on peut en effet voir un corbeau à six yeux. Il s’agirait de Raum, un démon qui se liera avec un personnage bien connu de Lol, Swain. Ce dernier est un puissant général de la région de Noxus et il est à l'origine d’une terrible guerre contre Ionia dans laquelle Singed est également impliqué, bien que l’on tente de faire oublier cette portion sinistre de l’histoire. À bien des niveaux, Ionia serait donc un choix très intéressant et cohérent.



Ahri à gauche, Irelia à droite. Deux héroïnes adorées des fans, figures de Ionia.

Freljord, une région qui offrirait de belles histoires et un message fort

Pour Amanda Overton c’est une évidence. Mais elle ne s'arrête pas là et estime que Freljord ferait elle aussi une région de choix. Notamment à cause de son « matriarcat » très marqué. Il s’agit là de la région la plus au nord de Runeterra. Une terre gelée où se sont affrontés des êtres d’une puissance inimaginable. Ces derniers sont toujours vénérés comme Volibear, Ornn ou encore Anivia. À Freljord, beaucoup de personnages forts sont en effet des femmes, comme l’archère de givre Ashe, la sorcière surpuissante Lissandra ou encore la combattante Sejuani. Comme Ionia, Freljord aurait beaucoup de choses à nous raconter, notamment ses guerres entre clans et les affrontements des créatures toutes puissantes qui ont balafré les terres de glace.





(de gauche à droite) Ashe, Volibear et Sejuani, des personnages important de Freljord ©Riot Games

Noxus ne se contentera pas d'Arcane, c'est sûr

Seule la région de Noxus ne serait pas une priorité selon la scénariste. Non pas qu’elle ne soit pas intéressante, et on sait qu’il y a énormément de choses à raconter, entre les affaires politiques, les guerres et les personnages forts, mais elle a déjà eu sa petite heure de gloire dans Arcane. Ambessa est en effet une représentation ultra charismatique qui prend beaucoup de place dans la série, notamment dans la saison 2 et qui, en prime, synthétise globalement tout ce qu’est Noxus. Même s’il était intéressant d’en découvrir davantage, ce serait peut-être une forme de redite de la traiter d’entrée de jeu.





(de gauche à droite) Ambessa, Darius et Swain. Toirs personnalités fortes de Noxus ©Riot Games

L'après Arcane s'annonce grandiose tant les possibilités sont énormes

Dans tous les cas, Amanda Overton se dit très enthousiaste. Pour elle, il y a tant de choses à raconter. « Il y a tellement de grands champions à découvrir. […] de petits personnages formidables, et pour moi, je cherche toujours des moyens de raconter des histoires dans lesquelles on peut avoir des personnages qui peuvent trouver des similitudes dans leurs différences » explique t-elle. « Avec autant de diversité à Runeterra, et autant de personnages amusants, ils sont tous si différents que l'on pourrait trouver tant de belles histoires avec de si grands conflits, etc. »

Il est vrai qu’en plus de 13 années d’existence, l'univers de League of Legends a eu le temps de se développer. Mais ce n’est que récemment que Riot a décidé de passer la seconde en développant enfin comme il se doit son univers, notamment grâce à Arcane. De très gros efforts sont faits, d'autres seront faits dès 2025 dans le jeu et, on l’espère, sous d'autres formats. Pour ce qui est de l’après Arcane, les équipes travaillent d’arrache-pied et sont main dans la main avec le studio qui s’occupe du gros MMO actuellement en développement. Ce qui se dessine à l’air tout bonnement énorme.

Ci-dessous le clip Awaken diffusé par Riot pour la saison 2019. Ce dernier montre plusieurs pans de l'univers de League of Legends et ses personnages. On peut se faire une idée de ce que l'on aimerait retrouver dans de futures séries. On peut justement voir une bataille impressionnante à Ionia contre Noxus.

Source : Gamesradar