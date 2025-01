L'après Arcane est déjà dévoilé, et la suite s'annonce dantesque autant pour les fans de League of Legends que ceux de la série.

C’est l’immense succès de la fin d’année dernière, la saison 2 d'Arcane a tout explosé sur son passage. Une tarte dont les fans ont du mal à se remettre et qui a permis à Riot Games de clairement relancer la machine. Même si visiblement c'est un échec financier puisque League of Legends n’a pas réussi a retenir autant de nouveaux joueurs qu’escompté, quelque chose de plus grand est actuellement en marche. L’univers du jeu s’étend au-delà de l'arène du MOBA, et le lore touche tout le monde, fans du jeu comme de la série Arcane. Tout est désormais lié, canonique, et la suite s’annonce déjà géniale.

Une superbe cinématique pour la nouvelle saison de League of Legends, mais pas que...

En parallèle à la série Arcane, League of Legends en a profité pour annoncer une refonte de son système de mises à jour régulières et de sa saison classée annuelle. Désormais, il y aura plusieurs saisons dans l’année et chacune d’entre elles aura sa propre thématique. On savait d’ailleurs que la première de 2025, « Bienvenue à Nexus » se concentrerait autour de... Noxus. Comme à chaque lancement de saison, League of Legends publie une cinématique pour nous en mettre plein les mirettes et nous donner envie mais cette année les choses ont encore changées, pour le meilleur selon nous. Plus qu’une simple cinématique de lancement pour la prochaine saison classée, la vidéo est carrément une suite d’Arcane. Non seulement ça nous donne une idée de la direction narrative que prennent les évènements, mais en prime ça témoigne de la nouvelle stratégie de Riot, développer son univers sur tous les supports.

Résultat, la cinématique présente à la fois les évènements qui suivent le grand final d’Arcane, en plus du thème de la première saison classée, ainsi que les skins associés sur le thème du Bal de la Rose Noire. On retrouve notamment Mel, en route pour la région de Noxus. En prime, d’illustres personnages ultra appréciés de League of Legends font leur grande première dans ce nouveau lore avec un redesign au passage, comme Katarina, absolument sublime, ou encore Darius et Trundle. Mais aussi Elise, sous-représentée jusqu’ici et sublimée par les artistes de Fortiche qui ont encore fait un travail monstrueux sur cette cinématique.

L'après Arcane s'annonce dantesque

Enfin, à la toute fin, on peut également découvrir un pan entièrement consacré à la narration et à l’après Arcane. On y retrouve LeBlanc, la mage derrière la Rose Noire, qui semble lire des trames du destin dans une pièce couverte d'un blanc qui semble être en mouvement et de glyphes noirs ressemblant grandement à des symboles démoniaques. Elle est rapidement rejointe par Vladimir, autre figure de la Rose Noire et héros de League of Legends. Tous deux parlent des évènements qui se sont passés dans Arcane, a Piltover, et tease l’arrivée de quelque chose d’encore plus grand…

Oui, Riot, épaulé par le talentueux studio Fortiche, est en train de créer son propre MCU à travers son jeu, ses séries, ses vidéos et c’est extrêmement prometteur.