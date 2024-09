En 2021, Netflix et le studio Fortiche ont pris tout le monde de court avec Arcane. La série animée a ouvert l’univers de League of Legends au grand public, qui s’est empressé de s’essayer au jeu. Le succès a donc été immédiat, au point que l’adaptation s’est hissée dans le top 1 de la plateforme pendant plusieurs semaines et dans le monde entier. Le géant de la SVOD ne s’attendait pas à un tel engouement et a ainsi rapidement commandé une saison 2, le chantier étant particulièrement long. Après trois années d’attente, Vi, Jinx et Caitlyn seront de retour en novembre prochain pour mettre un terme à leurs conflits. À l’occasion des Netflix Geeked, la plateforme a dévoilé un nouvel extrait et a fait une surprise et pas forcément une bonne.

La saison 2 d'Arcane divisée en plusieurs parties

L’histoire de Jinx, Vi et leurs camarades prendra bientôt fin. Netflix et Fortiche l’ont confirmé à la surprise générale : Arcane baissera le rideau avec sa saison 2. Pas question de délaisser l’univers de League of Legends pour autant, qui continuera de s’étendre avec au moins une autre série qui devrait se dérouler dans une région différente de la licence. Les possibilités sont nombreuses tant les personnages et événements emblématiques ne manquent pas. D’ici là, la saison 2 d’Arcane sortira le 9 novembre 2024…partiellement. La série n’échappera pas à la mode des séries découpées en plusieurs parties, mais cette fois Netflix va encore plus loin. Elle ne sortira donc pas en deux, mais trois temps, avec le calendrier suivant :

Acte 1 : 9 novembre

: 9 novembre Acte 2 : 16 novembre

: 16 novembre Acte 3 : 23 novembre

La pause entre chaque partie risque d’être interminable pour celles et ceux qui espéraient dévorer d’une traite cette suite. On rappelle que la saison 2 d’Arcane ne comportera que neuf épisodes, donc chaque acte devrait en comprendre trois. En guise de petite mise en bouche, Netflix a également dévoilé un nouvel extrait mettant en scène une Vi emo et au fond du trou. Une vidéo qui avait d’ailleurs été diffusée à huis clos pour quelques chanceux lors du Festival d’Annecy. Rendez-vous donc le 9 novembre pour découvrir les trois premiers épisodes de la saison 2 d'Arcane.

