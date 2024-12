C’est clairement LA série évènement de cette fin d’année, la saison 2 d’Arcane à surpasser toutes les attentes. Une claque pour un très grand nombre de spectateurs à tel point que League of Legends et les boutiques ont été assaillis de toute part. Pourtant, du merch, il y en a un paquet, de l’artbook à la housse de siège gaming en passant par les figurines ou les coffrets BluRay très stylés, il y en a pour tous les goûts et presque toutes les bourses. En revanche, il ne faut généralement pas traîner, ça part très bien, et ce, même s’il y a parfois du réassort.

NOTE : la disponibilité des produits peut varier en fonction du moment où vous lisez cet article. Nous ne pouvons garantir les stocks.

Plein d'accessoires aux couleurs d'Arcane et League of Legends

Au menu de cette sélection, parfaite pour les fêtes de fin d’année ou juste comme ça d’ailleurs, il y a de tout. Des accessoires pour votre set-up, des coussins ergonomiques pour le dos, des vinyles, de l’artbooks et tout un tas de trucs aux couleurs d’Arcane et League of Legends. Que vous soyez vous-même fans d’Arcane et que vous comptiez vous faire plaisir, ou que ce soit pour offrir, il y a forcément quelque chose pour vous.

Chaises, housses et tapis de bureau Arcane signés SecretLab

On commence déjà avec plusieurs choses de la gamme SecretLab, un constructeur réputé dans le matos gaming et connu pour la grande qualité de son matériel. On avait d’ailleurs pu tester chez eux l’imposant Bureau Magnus Pro, un assis-debout au top et la titanesque chaise Titan Evo, aussi solide qu’agréable. Des compagnons au top pour votre setup et qui peuvent surtout être customisés aux couleurs d’Arcane et League of Legends grâce à plusieurs accessoires spécialement conçus pour eux.

On pense notamment au tapis de bureau MagPad Jinx spécialement taillé pour les bureaux SecretLab. Épais et d’excellente facture en plus de facilement s’entretenir. À cela s’ajoute aussi la nouvelle chaise Titan Evo Ekko d’Arcane, superbe, et d’autres aux couleurs des héros de League of Legends. Dans le cas où une chaise est un budget trop conséquent, pourquoi ne pas se tourner vers les skins dans ce cas là ? Des housses taillées pour les chaises Gaming SecretLab qui sont lavables et interchangeables, pour en changer suivant vos humeurs.







Des coussins soutien lombaire aux couleurs d'Arcane et LoL

Vous pourrez également trouver des coussins ergonomiques pour maintenir votre petit dos bien stable, là encore aux couleurs de héros d’Arcane comme Heimerdinger, ou de mascottes de League of Legends comme les adorables Poro, Tibbers et l'increvable Teemo. Blague à part, ce sont de vrai coussin de soutien lombaire avec mémoire de forme et en tissus résistants.







Artbooks, vinyles, Bluray, tout ce qu'il faut pour les fans d'Arcane

Pour les fans absolus de la série Arcane, ceux qui veulent creuser davantage l’univers et voir les coulisses de chez Fortiche et Riot Games, il y a aussi de quoi faire. Après la parution de la première saison, Arcane a quitté Netflix pour s’offrir une sortie physique en BluRay. L’intégrale de la première saison est disponible avec quelques bonus. Une version avec Steelbook existe, mais en rupture lors de l'écriture de cet article. Dans le cas des offres Fnac ou encore Cultura, pensez à vous rapprocher de votre magasin le plus proche pour vérifier les stocks disponibles.

Le superbe Artbook sur les coulisses de la série

Un superbe artbook a également été publié après la diffusion de la seconde saison. Edité par Mana Book, L'art et les Coulisses d'Arcane part à vitesse grand V. On vous conseille donc de surveiller les revendeurs pour espérer une ressortie, ou chez Mana Book dans l'espoir d'une nouvelle impression. En attendant, vous pouvez toujours vous tourner vers la version numérique disponible notamment via Kindle chez Amazon.

The Art and Making of Arcane en numérique sur Amazon à partir de 18, 50€ (Anglais uniquement pour le moment)







L'OST magistrale d'Arcane en vinyles et en CD

Autre objet hautement plébiscité, les vinyles. La série Arcane est aussi connue pour son OST de très haute volée avec des musiques désormais emblématique de Imagine Dragons ou encore celle de Stromae et Pomme dans la saison 2. Malheureusement, la plupart des revendeurs sont ici en rupture de stock, mais vous pouvez toujours garder l'œil dessus ou, dans le cas de la Fnac et Cultura, regardez du côté de vos magasins directement. Sinon, il reste toujours le site officiel pour les précommander.







Des figurines Arcane pour faire un peu de déco

Evidement, Arcane a eu le droit à pléthore de figurines. On pense déjà aux Funko Pops, qui ont leurs fans, mais aussi a toute les statuette et autres figurines collector qui se trouve dans le boutique de Riot Games. Là encore il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Les fans de League of Legends pourront également trouver leur compte parmi la myriades de merch que propose Riot sur son propre magasin en ligne.

Toutes les figurines et statuettes Arcane et plus encore sur le Store Riot

Des vêtements Arcane, idéal pour offrir, ou juste se faire plaisir

Et pour conclure, quoi de mieux que quelques vêtements ? Non seulement ça fait de jolis cadeaux, mais en plus c'est utile et toute l'année. Pour la sortie de la saison 2 d'Arcane, plusieurs revendeurs et créateurs se sont lancé dans des collections de tee-shirt et de sweat aux couleurs de la licence. Et en plus pour le coup, il y a pas vraiment de problème de stock cette fois. Tout au plus de l'attente. Vous pourrez donc retrouver divers hauts avec Jinx, Vi ou encore des dessins stylisés qui rappellent la série. À vous de voir celui qui vous parle le plus.