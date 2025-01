Véritable phénomène de la fin d’année 2024, la saison 2 d’Arcane a grandement fait parler à sa sortie, et même encore maintenant. L’actualité autour de la série n’a jamais été aussi forte. Le studio Fortiche et Riot Games ne feront peut-être pas de saison 3, mais plusieurs autres séries sont dans les tuyaux. Sans compter tous les projets à côté, comme le développement du lore de League of Legends par exemple. Un succès tellement énorme, que la plupart des collectors partent à vitesse grand V et que les collaborations s'enchaînent. Une surprise pourrait d’ailleurs bientôt pointer le bout de son nez.

Arcane bientôt de retour pour l'une des collaborations les plus appréciées ?

Souvenez-vous, il y a déjà un moment de ça, Arcane s’invitait dans le très populaire Fortnite avec des cosmétiques Jinx et Vi. Une collaboration qui avait cartonné à l’époque et qui avait surtout été hyper bien reçue par les fans, si bien que tout le monde souhaite les voir revenir. Malheureusement, ce n’est pas près d’arriver, sur le papier en tout cas, puisque Riot est sur le dossier.

Un utilisateur bien connu des fans du jeu avait fait la remarque en soulignant que les skins Jinx et Vi pourraient bien être les premiers à ne jamais revenir et à disparaître définitivement. Un post qui est rapidement devenu viral, si bien que Riot s’est même excusé, affirmant que c’était de sa faute puisque le studio n’avait pas jugé nécessaire de faire ressortir les skins pour la saison 2 d’Arcane.

L’affaire a très rapidement pris de l'ampleur si bien que l’un des co-fondateur du studio est revenu sur X pour déclarer qu’il allait entamer les discussions avec les équipes en charge des skins pour voir s’ils peuvent faire quelque chose.

Ce n’est pas donc garanti à 100% pour le moment, mais il est bien probable que les skins Arcane puissent revenir sur Fortnite. Si c’est le cas, ce serait une excellente surprise pour les fans qui n’attendent que ça visiblement.

Source : X