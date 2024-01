Ara History Untold fait partie de la longue liste de jeux à surveiller sur Xbox Series et PC. Un jeu de stratégie 4X où l’on pourra faire évoluer notre propre civilisation à travers les âges. On connaît la musique, mais la grande particularité d’Ara, c’est qu’il nous fera rencontrer et incarner d’illustres personnages historiques, des peuples légendaires, et l’on traversera l’histoire du monde à notre manière.

Ara History Untold, un futur 4X incontournable ?

Un jeu hyper ambitieux qui vise à nous offrir une liberté extrême. Les conditions de victoire habituelles sont ici balayées et évolutives. Ce sont nos choix qui détermineront comment le monde évoluera autour de nous et nos relations avec les nations qui nous entourent. Diplomatie, guerre, commerce… tous les grands axes du 4X seront ici importants et détaillés. Les options d’évolution, de recherche et de développement seront tout aussi nombreux. Les développeurs nous parlent carrément de possibilités infinies. On a vraiment envie d’y croire.

Ce soir, Ara History Untold a profité du Xbox Direct pour se montrer davantage en nous dévoilant notamment un aperçu de ses différents âges et des évolutions associées. Âge de bronze, d'or, industriel… il sera même possible d'aller au-delà de notre ère, dans le futur où les technologies et la robotique dominent. Ara mettra l'accent sur la recherche de technologie, le craft et la collecte de ressources.

Il faut s'attendre à énormément de microgestion, et ça commence dès le choix de la civilisation et de son leader. Chaque meneur aura sa propre personnalité mais également ses propres statistiques qui impacteront votre façon de jouer. Une orientation plus qu'une obligation, puisque, rappelons-le, Ara nous offrira une liberté d'action quasi totale. Ara History Untold n'a pas encore de date de sortie définitive, mais il a confirmé son lancement pour l'automne prochain sur Xbox et PC. Sachez d'ailleurs que la sortie du jeu ne sera que le commencement puisque les développeurs ont énormément d'idées pour la suite.