En matière de farming-sim, Stardew Valley s'est imposé comme une véritable référence. Huit ans après sa sortie, le jeu continue d'accueillir du nouveau contenu et de se peaufiner. Pour autant, Eric Barone (alias ConcernedApe), son créateur, aspire à tourner doucement la page. Il a d'autres projets en cours, dont un titre déjà annoncé il y a déjà quelques années. Après un long moment de silence, il reprend enfin la parole pour nous parler de ce qu'il prévoit pour l'avenir.

Après la ferme de Stardew Valley, place au chocolatier

Hier, Eric Barone a enfin donné des nouvelles de sa prochaine création : Haunted Chocolatier. Ce titre, très attendu de sa communauté, a malheureusement pris du retard en raison du support continu de Stardew Valley. Le jeu a dernièrement accueilli une grosse mise à jour pour sa version 1.6. Le créateur confie dans son communiqué qu'il pensait déléguer certaines tâches sur cette production. Cependant, il s'est retrouvé impliqué plus que prévu, ce qui a pris le pas sur l'avancement de son nouveau jeu.

Après un petit temps de pause, Barone ressort enfin Haunted Chocolatier du placard. D'après les dires du créateur, le jeu serait plus développé que les premières images le laissait penser. Une vertical slice qui comprend les éléments essentiels du titre serait déjà au point. Il y a encore « beaucoup de travail » pour ajouter tout ce qui manque et être satisfait du résultat, mais ça ne fait pas peur à Barone. D'autant plus qu'il se dit déjà très attaché à ce jeu et ce qu'il raconte.

Il a bien conscience de l'attente autour de cette nouvelle production. Pour autant, il maintient son envie de procéder comme à son habitude, à savoir en solo. C'est une façon d'avancer qui prend évidemment plus de temps, mais « ça a bien fonctionné pour Stardew Valley ». Il espère que cela fonctionnera encore pour Haunted Chocolatier. Aussi, il précise qu'il ne fera pas de crowdfunding et ne proposera pas non plus d'accès anticipé. Le succès de son précédent titre semble lui laisser les mains libres pour aller à son rythme pour qu'il ne s'impose « pas de pression extérieure pour terminer le jeu dans les temps ».

Je ne sortirai pas un jeu s'il n'est pas terminé et si je n'en suis pas très satisfait. Je pense que c'est ce que la plupart des gens voudrait, de toute façon. Eric Barone.

Ces déclarations vont sans doute décevoir certains fans qui attendent impatiemment la nouvelle création signée ConcernedApe. Pour autant, Barone se montre rassurant. En réitérant sa formule, il nous garantit un résultat qui a des chances d'être à la hauteur des attentes. Qui plus est, l'homme ne cache pas ses ambitions : Haunted Chocolatier sera son prochain jeu, mais pas le dernier. Il déborde d'idées et veut continuer à progresser en tant que développeur. Voilà qui devrait être de bonne augure pour l'avenir ! En attendant, les déçus peuvent patienter avec le nouvel événement Stardew Valley qui arrive en France.