Adam Williams, ancien scénariste principal de Star Wars Eclipse chez Quantic Dream, vient d’annoncer la création de Republic Games, son propre studio de développement. Avec le soutien financier de KRAFTON, éditeur de PUBG et The Callisto Protocol, Williams se lance dans un projet ambitieux : un jeu de rôle en monde ouvert, sombre et mature, qui promet de plaire aux amateurs de fantasy classique.

Un jeu déjà très ambitieux par un ancien de Star Wars Eclipse

Le premier jeu de Republic Games s’annonce unique. Williams décrit un univers inspiré à la fois de 1984 d’Orwell et du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Dans ce monde, un régime autoritaire impose sa vision de manière brutale, écrasant toute opposition. Mais une faction rebelle résiste, cherchant à révéler la vérité et à briser l’emprise des tyrans.

Republic Games veut redonner au RPG ses lettres de noblesse, avec une approche plus immersive et des choix qui impactent vraiment l’histoire. Selon Williams, de nombreux joueurs de RPG se sentent laissés de côté par les productions actuelles. Ce nouveau titre veut leur offrir une liberté narrative totale, où chaque choix compte et façonne le parcours du joueur. "Nous voulons que les joueurs vivent une aventure mémorable, avec une histoire captivante et des personnages profonds, sans imposer une vision unique," explique Williams.

Un casting familier et une ambition renouvelée

Pour ce premier projet, Williams s’entoure de visages connus. Bryan et Amelia Dechart, qui ont prêté leur voix aux personnages de Detroit: Become Human, rejoignent l’aventure pour incarner de nouveaux rôles dans cet univers inédit. Tandis que Star Wars Eclipse continue son développement chez Quantic Dream pour une sortie attendue en 2026, Williams et Republic Games espèrent offrir aux fans de RPG un titre qui se démarque, avec une histoire immersive et une véritable liberté de choix.

