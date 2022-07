Décidemment, Nacon aime beaucoup le cinéma. Après Le Seigneur des Anneaux : Gollum, l'éditeur s'attaque à deux monstres du cinéma de science-fiction des années 80. D'une part avec RoboCop Rogue City, et maintenant avec Terminator Survival Project.

Terminator Survival Project s'annonce avec un teaser

Durant sa Nacon Connect 2022, la société française a annoncé être au travail sur Terminator Survial Project. Un titre de survie dans l'univers créé par James Cameron. Est-ce que le jeu sera connecté aux films ? On ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait pas grand chose. Dans le teaser, on aperçoit seulement un T-800, dans sa forme totalement robotique, et des lunettes au sol qui ressemblent à celles de Sarah Connor (Linda Hamilton) dans Terminator 2: Le Jugement Dernier.

Un simple teasing pour le futur, mais au cas vous ne l'auriez pas remarqué, nous sommes de grands fans des films des années 80 et notre équipe de Nacon Studio Milan travaille sur le premier jeu de survie dans l'univers de Terminator. Pour le moment, nous ne pouvons pas en dire davantage, mais c'est clairement un jeu à surveiller. Il sera disponible sur PC et consoles dans un avenir lointain.

Terminator Survival Project arrivera au moins sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Et vu que ce n'est pas pour tout de suite, il n'y aura sûrement aucune version PS4 et Xbox One.

Les fans avaient deviné avant l'heure

Quand le studio Nacon Milan a teasé pour la première fois son jeu de survie basé sur une « licence cinématographique populaire », un concept art a mis la puce à l'oreille des joueurs. Sur l'image ci-dessus, on distingue l'enseigne « Alamo Sport Shop », la boutique qui vend des armes à feu et articles de chasse dans Terminator 1. C'est là où se rend le personnage incarné de main de maître par Arnold Schwarzenegger, afin de trouver de quoi tuer Sarah Connor.