Pas fans des jeux multijoueur mais Apex Legends vous attire ? Respawn Entertainment a la solution. Le studio développe un tout nouveau titre dans cet univers.

Un jeu 100% solo Apex Legends

Apex Legends n'est pas près de s'éteindre. Avec une saison 13 qui cartonne et plus de 2 milliards de revenus engrangés, le shooter multi d'EA et Respawn Entertainment est au sommet. Et quand un filon est bon, pourquoi ne pas continuer de l'exploiter ?

Deux nouvelles offres d'emploi, pour un hard surface artist et un senior engine/system engineer, dévoilent un nouveau projet. Un jeu FPS solo dans cet univers.

Nous recherchons un artiste 3D hardsurface talentueux et expérimenté pour aider à développer une toute nouvelle aventure solo Respawn. Ce nouveau titre solo est le terrain de jeu rêvé de tout développeur, avec la liberté de pouvoir innover grâce à l'univers unique. Nos jeux multiplateforme plébiscités ont toujours eu comme mantra « le fun avant tout », avec ce principe que de grandes idées peuvent venir de quiconque, ce qui permet à la créativité de s'exprimer et aux développeurs de modeler le jeu de différentes manières pertinentes.

La référence directe au jeu se trouve dans la seconde annonce. À savoir que les équipes ont besoin d'un ingénieur système pour un « titre FPS dans l'univers d'Apex Legends en cours de conception ».

Dans un tout autre registre, mais toujours pour un plaisir en solitaire, Respawn Entertainment met ses forces dans le développement de Star Wars Jedi Survivor. Le fameux « Jedi Fallen Order 2 » qui sera une exclusivité PS5, Xbox Series X|S et PC.