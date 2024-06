Les fans de la série Anno ont eu une surprise inattendue lors du Xbox Forward avec la présentation (rapide) d'Anno 117 Pax Romana. Il n'en fallait pas plus pour enthousiasmer les amateurs de jeux de gestion et, plus largement, d'Histoire Romaine. Et voilà qu'à peine quelques jours après, des fuites sur la toute première présentation du jeu ont émergé, révélant quelques détails sur ce qui pourrait nous attendre.

Une image vient de leaker pour Anno 117

La première image de gameplay d'Anno 117 Pax Romana a fuité en ligne. Cette fuite a été initialement repérée par des utilisateurs de Reddit et semble provenir directement du site officiel Anno Union. L'image divulguée présente une vue d'ensemble d'une grande ville côtière, avec des points de repère majeurs et des habitations. Ce cliché laisse entrevoir un angle unique de la ville. Ce qui suggère que Anno 117 pourrait introduire de nouvelles mécaniques de jeu. Cette vue permet également d'apprécier l'échelle et le détail du design urbain, indiquant un soin particulier apporté à la recréation de l'ambiance romaine. L'image a été partagée par Insider-Gaming.

Ubisoft a annoncé Anno 117 Pax Romana lors de la dernière vitrine Ubisoft Forward avec une bande-annonce dévoilant le jeu. Toutefois, cette bande-annonce était en live-action. Et n'incluait ni séquences de gameplay ni cinématiques, ce qui a laissé certains fans sur leur faim. L'absence de contenu de jeu tangible a généré une certaine déception parmi la communauté. Qui attendait avec impatience des aperçus plus concrets. Il faudra désormais patienter jusqu'au 18 juin pour en savoir plus.

Actuellement, aucune date de sortie précise n'a été annoncée pour Anno 117 Pax Romana. Le jeu est prévu pour un lancement en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Les fans de la série devront donc faire preuve de patience avant de pouvoir plonger dans l'univers romain de ce nouvel opus.