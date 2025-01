Le prochain opus de la célèbre série de jeux de gestion et de stratégie, Anno 117 : Pax Romana, suscite déjà une grande excitation parmi les amateurs du genre. Prévu pour une sortie en2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ce jeu développé par Ubisoft Mainz promet d'apporter des innovations significatives tout en conservant l'essence qui a fait le succès de la franchise. L'une d'elle vient de se dévoiler via une nouvelle image.

Anno 117 fait du teasing sur une fonctionnalité très demandée

Le message publié sur les réseaux sociaux par Ubisoft sur Anno 117 est simple mais évocateur : "Nous sommes de retour sur la route ! Où cela nous mènera-t-il ? Que verrons-nous en chemin ? Restez connectés !" L’image accompagnant ce texte montre une route sinueuse traversant un paysage verdoyant. Un détail qui pourrait révolutionner le gameplay de la série. Pour les fans, cette allusion aux routes incurvées pourrait marquer un changement radical dans la gestion des infrastructures. Ce qui est un élément central du gameplay d’Anno.

Jusqu’à présent, les routes dans Anno étaient principalement rectilignes ou en angles droits. Avec des routes incurvées, il serait possible de mieux représenter les infrastructures de l’époque romaine, qui suivaient souvent les courbes naturelles du terrain. Ce réalisme renforcé offrirait une expérience plus immersive et fidèle à l’histoire.

Plus d'immersion

Ces routes sinueuses ouvriraient aussi de nouvelles possibilités stratégiques. Les joueurs d'Anno 117 auraient davantage de liberté dans la conception de leurs villes, leur permettant d’optimiser l’espace et d’améliorer les flux de marchandises et de population. Cela apporterait une nouvelle dimension à la planification urbaine.

En termes de visuels, les routes incurvées pourraient s’accompagner d’environnements plus variés et organiques. Ces éléments offriraient un niveau de détail inédit. Tout en renforçant l’immersion et donnant vie aux paysages antiques, pour une expérience encore plus captivante.

Source : Ubisoft