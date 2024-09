Un grand bouleversement frappe le label Annapurna Interactive. Pas de licenciements cette fois, mais un départ en masse très surprenant. L'inquiétude commence à grimper pour les employés et les jeux en cours.

C'est un des éditeurs-phares de la scène indépendante du jeu vidéo : Annapurna Interactive est gage de qualité depuis des années maintenant. Filiale de la branche cinématographique d'Annapurna, elle s'est rapidement fait une place de choix sur le marché du jeu vidéo. Avec des jeux comme Stray, What Remains of Edith Finch ou encore Outer Wilds à son catalogue, la société américaine a mis en lumière bon nombre de pépites.

Pourtant, une annonce choc a secoué l'industrie ce matin, au réveil. Bloomberg a, en effet, révélé que une vague de départs colossale chez l'éditeur. C'est un coup dur pour Annapurna et pour ses collaborateurs. Qu'est-ce que cela implique pour les employés et les projets en cours ? On fait le point.

L'équipe quitte le navire Annapurna

Cela faisait quelques temps que des discussions étaient en cours entre Annapurna Interactive et sa maison-mère. Les équipes souhaitaient que le label devienne indépendant. Mais, selon une source du journaliste Jason Schreier, les négociations seraient tombées à l'eau. En réaction, les équipes auraient donc pris une décision radicale : démissionner. Ainsi, le fondateur Nathan Gary et plus d'une vingtaine de personnes auraient plié bagage.

En tant qu'éditeur, le studio a de nombreux partenariats avec des équipes de développement. Plusieurs jeux ont d'ailleurs étaient annoncés pas plus tard que cet été, comme Mixtape et Wanderstop. Concernant ce dernier, le concepteur Davey Wreden a tenu à rassurer sa communauté sur X, déclarant : « Nous allons bien à 100%. Rien ne nous empêchera de sortir Wanderstop très bientôt ».

Les collaborateurs d'Annapurna Interactive devraient être pris en main. Megan Ellison, productrice et présidente d'Annapurna Pictures, a effectivement assuré que ses équipes ont comme « priorité absolue de continuer à soutenir [leurs] partenaires développeurs et éditeurs pendant cette transition ». La branche vidéoludique de l'entreprise devrait finalement rester opérationnelle. Hector Sanchez aurait été nommé à la présidence du label. L'homme avait d'ailleurs contribué à son lancement en 2016.

Nul ne sait dans l'immédiat ce que compte faire les équipes sortantes. À une époque où les licenciements vont bon train dans l'industrie vidéoludique, l'espoir de retrouver rapidement un emploi est maigre. Néanmoins, ce départ général d'Annapurna Interactive pourrait augurer un regroupement de leur côté. Attendons toutefois des déclarations officielles avant de trop nous avancer en conjecture, et souhaitons bon courage aux employés démissionnaires.