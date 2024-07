Qu’il semble si loin le dernier épisode d’Animal Crossing. Ça fait déjà 4 ans que l’excellent Animal Crossing New Horizons est sorti sur Nintendo Switch, celui qui a su tous nous soutenir durant la pandémie de la Covid-19. Le jeu avait très largement profité de cette triste période pour s’imposer comme LE meilleur jeu de l’époque. Une fenêtre ouverte, un bol d’air frais alors que l’on était tous confinés pour échapper au virus. Ça fait très scénario catastrophe dit comme ça, mais c’est pourtant ce qu’il s’est passé.

Animal Crossing revient en France avec un évènement original pour les fans

Animal Crossing a toujours eu une grosse communauté de fans, mais avec New Horizons, la licence a franchi un pas. Son extension a d’ailleurs cartonné également et le jeu est toujours très joué sur Nintendo Switch. Une franchise puissante qui brillera prochainement chez nous en France grâce à un bien joli événement à destination des fans de l’hexagone.

Tout ça se passe à l’aquarium Sea Life Paris, à la capitale. Une exposition et une animation grandeur nature lui seront dédiées avec au menu, la découverte des îles Sea Life, un tête-à-tête avec Tom Nook, la star d’Animal Crossing New Horizons, mais aussi quelques résidents comme Aurore ou encore Octave.

Le site de Sea Life Paris promet aussi que les visiteurs pourront collectionner des tampons, comme dans le jeu, et découvrir la faune marine d’une façon originale, mais aussi s’adonner à la chasse aux fossiles. De plus, pour fêter l’événement, de nombreux goodies Animal Crossing x Sea Life seront proposés en boutique. Un moyen original et dépaysant de replonger dans l’univers de cette licence atypique à l’occasion d’une sortie en famille ou entre amis.

Sinon, il vous reste toujours la possibilité de lancer le jeu sur Nintendo Switch.