Depuis son lancement en 2017, Animal Crossing: Pocket Camp a captivé des millions de joueurs à travers le monde. Leur offrant une expérience immersive et portable de l'univers bien-aimé d'Animal Crossing. Mais comme pour toutes les belles histoires, un changement majeur se profile à l'horizon pour les fans de ce jeu emblématique. Et c'est toujours un peu triste.

C'est la fin pour ce jeu Animal Crossing

Nintendo a annoncé la fin du service pour Animal Crossing: Pocket Camp le 29 novembre 2024, marquant la conclusion d'une aventure mobile qui a duré presque sept ans. Le jeu, qui a été lancé sur iOS et Android le 21 novembre 2017, a été un favori parmi les fans de la série Animal Crossing. Offrant une version accessible et portable du célèbre simulateur de vie.

Le 29 novembre 2024, le service prendra officiellement fin. Jusque-là, Nintendo continuera à organiser des événements et à ajouter des objets, permettant aux joueurs de profiter pleinement du jeu dans ses derniers mois. La fin de Animal Crossing: Pocket Camp ne signifie pas pour autant la fin de l'expérience pour les fans. Nintendo a également annoncé qu'une version payante du jeu est en cours de développement. Cette nouvelle application permettra aux joueurs de transférer leurs données de sauvegarde existantes, garantissant ainsi que les progrès réalisés dans le jeu actuel ne seront pas perdus.

Le début d'autre chose

Cette version payante conservera le gameplay et les commandes de base de Pocket Camp, mais sans achats intégrés ni abonnements. Ce qui pourrait plaire à ceux qui préfèrent une expérience de jeu sans interruptions commerciales. De plus, contrairement à l'application actuelle, cette nouvelle version ne nécessitera pas de connexion continue à Internet. Bien que certaines fonctionnalités en ligne ne soient plus disponibles dans cette version.

Nintendo a déclaré qu'il partagerait plus de détails sur cette version payante en octobre 2024, juste avant la fin du service de l'application originale. Dans un message adressé aux joueurs, Nintendo a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont soutenu Animal Crossing: Pocket Camp depuis ses débuts. Le studio a reconnu l'attachement des joueurs à ce jeu et a assuré qu'il continuerait à travailler pour offrir une transition en douceur vers la nouvelle application payante.

Source : Nintendo