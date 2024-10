Un jeu Animal Crossing gratuit connait un retournement de situation inattendu. Au regard de la concurrence, les joueuses et joueurs vont avoir du mal à l'accepter, c'est certain.

Nintendo déborde de propriétés intellectuelles qui cartonnent. Et si on devait en retenir une qui a vraiment marqué l'histoire ces dernières années, on penserait immédiatement à Animal Crossing. New Horizons, le dernier épisode sur Nintendo Switch, a explosé au moment de la pandémie liée au COVID-19. Mais, avant lui, un autre jeu occupait les joueuses et les joueurs sur mobile. Cependant, un gros retournement de situation frappe Pocket Camp. Ça va être difficile à avaler.

Animal Crossing Pocket Camp change de formule

Les fans d'Animal Crossing on pu découvrir un jeu mobile inédit en 2017. Intitulé « Pocket Camp », il nous invite à manager un campement où des personnages emblématiques de la franchises viennent planter leur tente pour leurs vacances. On pourrait le considérer comme une version “light” des opus consoles, mais pas dénué d'intérêt, loin de là. C'est pourquoi l'annonce récente de sa fermeture a attristé sa communauté...

Cependant, tout n'est pas terminé pour Pocket Camp ! Une nouvelle version s'apprête à être lancée le 3 décembre 2024 sur les stores mobile, après la clôture des serveurs actuels le 28 novembre prochain. Mais une chose ne passe pour les fans : cette ressortie du jeu sous l'appellation « Animal Crossing: Pocket Camp Complete » sera payante.

Nintendo a choisi d'arrêter la version gratuite de ce jeu Animal Crossing. Désormais, pour continuer votre aventure, il faudra payer, et pas qu'un peu. Pocket Camp Complete sera d'abord proposé à 9,99€. Mais, ce prix de lancement ne tiendra que jusqu'au mois de janvier. En effet, à compter du 1er février 2025, il faudra débourser 19,99€.

Cette décision fait sens en ce que le jeu ne proposera plus d'achats intégrés. De même, la version complète d'Animal Crossing Pocket Camp ne nécessitera plus une connexion internet permanente. Les joueuses et joueurs de la première version pourront également transférer leur sauvegarde. Toutefois, la note risque de paraître salée pour beaucoup de monde sur un écosystème mobile où les prix des titres Premium en achat unique ne dépassent pas souvent les 10€.