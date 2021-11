L'un des plus gros atouts de la Nintendo Switch devait passer la seconde ce vendredi 5 novembre. Mais, une fois n'est pas coutume, Big N a déjà déployé la nouvelle version d'Animal Crossing : New Horizons.

Vous l'attendiez pour y retourner : la version 2.0 d'Animal Crossing : New Horizons a une journée d'avance sur le planning. Vous pouvez d'ores et déjà la télécharger (gratuitement) et vérifier, après installation, tout ce qu'elle apporte à l'un des gros cartons de la Nintendo Switch. On peut le dire, votre vie insulaire va changer.

Comme on avait pu le découvrir durant le Direct du 15 octobre, Animal Crossing : New Horizons vous proposera d'abord un nouvel endroit où vous détendre. Le premier étage du musée dispose désormais d'un bar, le Perchoir, tenu par Robusto. Il vous permet de prendre un café, peut-être en compagnie de personnages du jeu dont vous possédez les amiibo ou les cartes amiibo, ou d'autres joueurs. Amiral vous attendra au bout du ponton pour vous emmener vers une destination inconnue et regorgeant de ressources inédites, en chanson. L'île de Joe le photographe hippie connait aussi quelques bouleversements. Si vous avez des clochettes en trop, vous pourrez les dépenser pour installer des boutiques d'objets rares sur une toute nouvelle place. Et parler avec la voyante Astrid.

Un vrai nouvel horizon ?

Pour celles et ceux qui tournaient en rond, la mise à jour va donner un coup de fouet. Le matin, il est possible de faire ses étirements en groupe. Et promulguer des arrêtés sur le sommeil. Au boulot les feignasses. Mais ce n'est pas tout. Vraiment pas. Enfin, vous pourrez acheter plus d'espace de rangement, obtenir de nouveaux objets grâce au Miles Nook et préparer de bons petits plats. L'appli Créations vous permet de cuisiner. Et il devient également permis de décorer le plafond et poser des papiers peints différents. Pour créer du contraste, de le profondeur. Du style. À côté de ça, les infrastructures, plans, l'appareil photo et les options de personnalisation sont toujours plus nombreux. Le guide insulaire vous aidera d'ailleurs mieux découvrir l'expérience.

Et le Paradis d'une maison heureuse ?

Terminons avec le DLC payant Happy Home Paradise. Ce contenu tarifé 24,99 euros à l'unité ou accessible en étant abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel sera bien disponible ce vendredi 5 novembre. Bien entendu, ce qu'il vous offrira sera inestimable. Le droit de rejoindre Lou et son équipe pour façonner un ensemble de villas de vacances à ériger et décorer selon vos envies. Et celles des pensionnaires.

Animal Crossing : New Horizons est disponible sur Nintendo Switch.