Grosse nouvelle et grand changement pour l'avenir du studio français Amplitude, qui a choisi de prendre son envol et d'annoncer son indépendance.

Amplitude Studios, basé à Paris, s’est imposé comme une référence dans le monde du jeu de stratégie avec des titres à succès comme Endless Space, Endless Legend et Humankind. Spécialisé dans les jeux de stratégie 4X (exploration, expansion, exploitation et extermination), le studio a su captiver un public de passionnés grâce à ses univers immersifs. Mais pour eux, il est temps de prendre une direction différente.

Amplitude s'émancipe de SEGA

Amplitude Studios reprend donc son indépendance après un rachat initié par ses employés. Sega Europe a récemment annoncé la séparation, mettant fin à une collaboration qui avait débuté en 2016. Désormais, Amplitude va pouvoir se concentrer pleinement sur ses propres projets en tant que studio indépendant, en retrouvant une liberté créative totale.

Cette décision a été prise après une période de consultation entre les deux parties, permettant à Amplitude de revenir à ses racines. Romain de Waubert de Genlis, directeur du studio, a exprimé sa satisfaction face à ce nouveau départ. Selon lui, cette indépendance va redonner au studio l’agilité nécessaire pour poursuivre sa vision originale : créer des jeux innovants et renforcer le lien avec sa communauté. "Amplitude repose sur des franchises fortes et notre équipe est déterminée à offrir les meilleurs jeux possibles. Cette décision nous permet de repousser les limites et de nous rapprocher encore plus de notre communauté," a-t-il souligné.

Une nouvelle ère

Chez Sega, ce départ s'inscrit dans une restructuration de ses opérations en Europe. Cette réorganisation a entraîné l’annulation de projets, comme Hyenas de Creative Assembly. Jurgen Post, directeur général de Sega Europe, a souligné que huit ans de collaboration avaient permis de belles réalisations. Il a ajouté que cette séparation donne à Amplitude une chance de prospérer dans ses propres directions.

À l'origine, Amplitude avait rejoint Sega pour bénéficier de son soutien et toucher un public plus large. Aujourd’hui, ce retour à l’indépendance marque un nouveau chapitre pour le studio. Celui-ci compte bien capitaliser sur ses solides bases et développer des jeux encore plus audacieux. Le tout, en maintenant un lien fort avec sa communauté de fans.

Source : SEGA/Amplitude