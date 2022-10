Si tout semble réussir à la streameuse Amouranth, en coulisses, elle raconte vivre un véritable enfer et être victime d'abus de son mari.

Amouranth raconte son cauchemar

Avec ses 5,9 millions d'abonnés sur Twitch, Kaitlyn Michelle Siragusa alias Amouranth est l'une des figures incontournables de la plateforme. Mais voilà, derrière le tableau idyllique, la vie de la jeune streameuse serait bien plus sombre. Au cours de son dernier live, elle a en effet dénoncé des abus de la part de son mari, car oui, elle n'est pas célibataire. Selon ce qu'elle explique, c'est son conjoint qui l'a forcée à prétendre qu'elle était seule et à se lancer dans la catégorie « Piscines, jacuzzi et plages » tout cela dans l'unique d'attirer toujours plus de monde et donc de générer encore plus d'argent. En plus de Twitch, Amouranth a un compte OnlyFans qui lui rapporte énormément et qui s'est fait pirater il y a peu.

Son époux aurait menacé de prendre le contrôle de l'ensemble de ses comptes, dont il a les données, et de lui arracher la quasi totalité de ses revenus ou de les dilapider en cryptomonnaies et autres.

Le mari d'Amouranth aurait également menacé de tuer ses chiens. La streameuse a aussi dévoilé des messages qui attestent des propos menaçants expliqués lors de son live. Une autre streameuse et amie à elle, Alinity, a envoyé la police chez elle pour s'assurer qu'elle était en sécurité mais n'a pas pu avoir d'autres informations.