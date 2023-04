Les bons plans s'enchaînent pour les joueurs PC. Ces dernières années, il est plus facile que jamais de remplir sa bibliothèque de jeux sans mettre la main au porte-monnaie. L’Epic Games Store et ses cadeaux hebdomadaires en sont la preuve la plus marquante, tandis que Steam et GOG y vont eux aussi de leurs titres offerts de temps à autre. Cependant les abonnés Amazon Prime peuvent tous les mois récupérer une dizaine de jeux gratuits dans le cadre de leur abonnement, ainsi que pléthore de bonus in-game. Le géant américain a justement dévoilé le programme Amazon Prime Gaming de mai 2023, avec du Star Wars et du Donjons & Dragons en tête d'affiche.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de mai 2023

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de mai 2023 sont désormais officiels. Comme chaque mois, le mastodonte du e-commerce va mettre à disposition des abonnés une dizaine de jeux qui arriveront chaque semaine. Les hostilités débuteront le 4 mai et forcément, il y aura un petit peu de Star Wars à ce moment-là. On rappelle que tous les contenus récupérés via ce nouveau service, que ce soient les titres offerts comme les contenus in-game sont ensuite conservés à vie. Voici ce qui vous attend le mois prochain donc :

4 mai 2023

STAR WARS Rogue Squadron 3D (Amazon Games App) : un jeu de simulation de vol palpitant, où vous incarnez Luke Skywalker et devez rassembler votre équipe de l'Escadron Rebelle. Volez au combat et engagez-vous dans des missions spatiales et planétaires afin de poursuivre la lutte pour la liberté.

(Amazon Games App) : un jeu de simulation de vol palpitant, où vous incarnez Luke Skywalker et devez rassembler votre équipe de l'Escadron Rebelle. Volez au combat et engagez-vous dans des missions spatiales et planétaires afin de poursuivre la lutte pour la liberté. Super Sidekicks (Amazon Games App) : jeu de foot rétro de la Neo Geo. Concourrez pour la SNK Cup et affrontez les meilleures équipes du monde entier.

(Amazon Games App) : jeu de foot rétro de la Neo Geo. Concourrez pour la SNK Cup et affrontez les meilleures équipes du monde entier. Samurai Shodown IV (Amazon Games App) : encore un jeu rétro de la Neo-Geo dans le programme d’Amazon Prime Gaming de mai 2023. Mettez à l’épreuve vos talents de samouraï en utilisant tout un arsenal d’attaque puissantes que vous aideront à vaincre Amakusa avant qu'il ne conquière le monde moderne.

11 mai 2023

Planescape: Torment: Enhanced Edition (Amazon Games App) : jeu de rôle ultra apprécié, noté 9/10 sur Steam, rien que ça. Appartenez la ville sombre de Sigil, suivez des scénarios de combats tactiques et dangereux et venez à bout de diverses énigmes. Une véritable plongée dans le multivers de Donjons et Dragons.

(Amazon Games App) : jeu de rôle ultra apprécié, noté 9/10 sur Steam, rien que ça. Appartenez la ville sombre de Sigil, suivez des scénarios de combats tactiques et dangereux et venez à bout de diverses énigmes. Une véritable plongée dans le multivers de Donjons et Dragons. Lake (Amazon Games App) – Une simulation de distribution de courrier narrative et cosy qui avait fait parler d’elle sur la scène indépendante. Vous incarnez Meredith Weiss qui va arpenter la sublime région de Providence Oaks et apprendre à connaître ses habitants.

(Amazon Games App) – Une simulation de distribution de courrier narrative et cosy qui avait fait parler d’elle sur la scène indépendante. Vous incarnez Meredith Weiss qui va arpenter la sublime région de Providence Oaks et apprendre à connaître ses habitants. Robo Army (Amazon Games App) – les jeux Neo Geo s’enchaînent sur Amazon Prime Gaming. Dans ce titre beat 'em up futuriste, vous devez détruire vos ennemis pour rétablir la paix au sein de Hell Jeed, un corps de robots.

(Amazon Games App) – les jeux Neo Geo s’enchaînent sur Amazon Prime Gaming. Dans ce titre beat 'em up futuriste, vous devez détruire vos ennemis pour rétablir la paix au sein de Hell Jeed, un corps de robots. Last Resort (Amazon Games App) – Vous reprendrez bien un peu de Neo-Geo ? Dans ce jeu de tir coopératif rétro, vous avez pour mission de sauver le premier hôtel de l'humanité sur Mars en dégommant des hordes d’extraterrestres.

18 mai 2023

Kardboard Kings (Amazon Games App) : petit jeu indépendant sorti l’année dernière qui vous invite à gérer votre propre boutique de cartes en bord de mer. Achetez, échangez, collectionnez et vendez comme un vrai petit marchand.

(Amazon Games App) : petit jeu indépendant sorti l’année dernière qui vous invite à gérer votre propre boutique de cartes en bord de mer. Achetez, échangez, collectionnez et vendez comme un vrai petit marchand. The Almost Gone (Amazon Games App) : ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming de mai 2023 est aussi cosy qu’apprécié des joueurs. Dans ce jeu de casse-tête narratif et primé, mort, perte et santé mentale se conjuguent.

(Amazon Games App) : ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming de mai 2023 est aussi cosy qu’apprécié des joueurs. Dans ce jeu de casse-tête narratif et primé, mort, perte et santé mentale se conjuguent. 3 Count Bout (Amazon Games App) : encore un classique de la Neo-Geo. Dans ce jeu de catch, devenez le lutteur le plus fort du monde et gagnez des combats acharnés pour décrocher le titre de champion tant convoité.

: encore un classique de la Neo-Geo. Dans ce jeu de catch, devenez le lutteur le plus fort du monde et gagnez des combats acharnés pour décrocher le titre de champion tant convoité. Alpha Mission 2 (Amazon Games App) : classique de la Neo-Geo, ce jeu d’arcade à défilement horizontal vous invite à reprendre le contrôle de l’univers en utilisant pas moins de 11 armes différentes.

25 mai 2023

Lila's Sky Ark ( Legacy Games Code) : sorti l’année dernière, ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming mêle action et aventure dans un monde psychédélique où s’entremêlent combats, énigmes, personnages excentriques et secrets.

Legacy Games Code) : sorti l’année dernière, ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming mêle action et aventure dans un monde psychédélique où s’entremêlent combats, énigmes, personnages excentriques et secrets. Agatha Knife (Amazon Games App) : petit jeu point & click noté 9/10 sur Steam encore une fois. Le titre vous plonge dans une aventure captivante en compagnie d’Agatha une enfant partagée entre son amour irrépressible pour la viande et son amitié pour les animaux. Elle invente alors sa propre religion pour convaincre ces petites bêtes que leur sacrifice est le secret du bonheur éternel.

(Amazon Games App) : petit jeu point & click noté 9/10 sur Steam encore une fois. Le titre vous plonge dans une aventure captivante en compagnie d’Agatha une enfant partagée entre son amour irrépressible pour la viande et son amitié pour les animaux. Elle invente alors sa propre religion pour convaincre ces petites bêtes que leur sacrifice est le secret du bonheur éternel. King of the Monsters 2 (Amazon Games App) : avant-dernière production Neo-Geo de la sélection de mai 2023. Dans ce jeu de de combat vous incarnez le roi des monstres qui va se taper avec une multitude de mastodontes.

(Amazon Games App) : avant-dernière production Neo-Geo de la sélection de mai 2023. Dans ce jeu de de combat vous incarnez le roi des monstres qui va se taper avec une multitude de mastodontes. Kizuna Encounter (Amazon Games App) : encore un jeu de combat de la console rétro. Livrez des batailles en utilisant armes comme poings pour remporter des matchs à mort en équipe.

Du contenu gratuit grâce à Amazon Prime Gaming

Comme d’habitude, ces jeux gratuits Amazon Prime Gaming de mai 2023 seront accompagnés de nouveaux contenus pour les jeux du moment, eux aussi disponibles tout au long du mois. On retrouve par exemple 5 rangs du Battle Pass gratuits pour les joueurs Overwatch 2, des objets pour Genshin Impact, d’autres pour League of Legends et bien sûr des récompenses pour les joueurs de FIFA 23. Ce mois-ci, ils pourront mettre la main sur 7 joueurs Or rares, 2 choix de joueurs 82+ OVR, 12 consommables rares et surtout Cristiano Ronaldo en prêt pour 20 matchs.