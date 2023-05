Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de juin 2023 et les contenus offerts aux abonnés ont été dévoilés. Voici le programme pour les prochaines semaines.

L’avantage est aux joueurs PC. Depuis plusieurs années maintenant, il est possible de remplir sa ludothèque sans sortir sa carte bleue. L’Epic Games Store et ses jeux gratuits y sont forcément pour beaucoup, mais plusieurs autres boutiques y vont aussi de leur cadeau. GOG offre des petits titres lors des soldes, quand Steam permet parfois de récupérer des cadeaux. Les abonnés Amazon Prime peuvent quant à eux récupérer une dizaine de jeux gratuits dans le cadre de leur abonnement. A cela s’ajoute également plein de bonus in-game. Justement, le géant américain vient de dévoiler le programme Amazon Prime Gaming de juin 2023. Il y a encore du Donjons & Dragons en tête d'affiche.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de juin 2023

On connaît désormais la liste complète des jeux gratuits Amazon Prime Gaming de juin 2023. Comme chaque mois, il y en a pour tous les goûts. Le mastodonte du e-commerce continue toujours de distribuer les classiques de SNK, mais les abonnés pourront compter sur quelques beaux noms et des titres indépendants appréciés. Les hostilités débuteront dès le 1er juin et les titres offerts seront déployés au fil des semaines. Voici ce qui vous attend le mois prochain donc.

1er juin

Sengoku 2 [Amazon Games App] : beat them all où vous incarnez un guerrier avec des pouvoirs magiques. Battez-vous à travers différentes périodes historiques pour vaincre le monarque des ténèbres.

[Amazon Games App] : beat them all où vous incarnez un guerrier avec des pouvoirs magiques. Battez-vous à travers différentes périodes historiques pour vaincre le monarque des ténèbres. Mutation Nation [Amazon Games App] : aidez deux jeunes à sauver leur ville en affrontant un biologiste fou qui transforme les humains en mutants.

8 juin

Soccer Brawl [Amazon Games App] : jeu de football futuriste et robotique. Tous les coups sont permis pour remporter la victoire.

[Amazon Games App] : jeu de football futuriste et robotique. Tous les coups sont permis pour remporter la victoire. Over Top [Amazon Games App] : jeu de course effréné aux divers environnements allant de zones urbaines aux régions montagneuses en passant par les routes enneigées.

15 juin

The Super Spy [ Amazon Games App] : frayez-vous un chemin à travers un grand bâtiment pour sauver les prisonniers. Pieds, poings, armes, pas de quartier avec ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming.

Amazon Games App] : frayez-vous un chemin à travers un grand bâtiment pour sauver les prisonniers. Pieds, poings, armes, pas de quartier avec ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming. Top Hunter [Amazon Games App] : jeu d'action à défilement latéral où vous devez vaincre des pirates de l'espace qui visent la domination totale.

[Amazon Games App] : jeu d'action à défilement latéral où vous devez vaincre des pirates de l'espace qui visent la domination totale. SteamWorld Dig 2 [Amazon Games App] : jeu de plateforme inspiré par Metroidvania vous devez creuser dans les profondeurs pour obtenir des richesses. Gare aux terreurs du monde souterrain.

22 juin

Neverwinter Nights: Enhanced Edition [Amazon Games App] : jeu de rôle de rôle Donjons & Dragons ultra apprécié des joueurs. Au programme plus de 100 heures de jeu et plein d’outils de personnalisation pour créer de nouvelles aventures.

[Amazon Games App] : jeu de rôle de rôle Donjons & Dragons ultra apprécié des joueurs. Au programme plus de 100 heures de jeu et plein d’outils de personnalisation pour créer de nouvelles aventures. Autonauts [Amazon Games App] : jeu de sandbox méconnu mais apprécié. Le but ? Coloniser des planètes inhabitées en exploitant tout un tas de ressources naturelles pour bâtir un empire de robots.

[Amazon Games App] : jeu de sandbox méconnu mais apprécié. Le but ? Coloniser des planètes inhabitées en exploitant tout un tas de ressources naturelles pour bâtir un empire de robots. Revita [Amazon Games App] : jeu indépendant de plateforme roguelite en twin stick qui a eu son petit succès. Vous devez moissonner des âmes pour accroître votre puissance et survivre aux salles créées de façons procédurales et aux boss redoutables.

