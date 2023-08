Les joueurs PC n’en finissent plus d’être gâtés. C’est un rituel désormais, chaque jeudi l’Epic Games Store propose un ou deux jeux gratuits. Cette semaine, l’éditeur de Fortnite mise sur un ténor de la stratégie, Europa Universalis IV, et un jeu indé qui devrait plaire. Steam de son côté a accueilli ce weekend un essai gratuit pour un jeu franchement pas folichon, avouons-le. C’était sans compter sur Amazon Prime Gaming qui continue de déployer des cadeaux à ses abonnés à grands renforts de jeux gratuits tout au long du mois. De nouvelles productions sont désormais disponibles, avec une petite surprise officialisée.

Nouveaux gratuits pour les abonnés Amazon Prime Gaming

Amazon continue de déployer ses jeux gratuits au compte-gouttes. Là où le géant américain régalait ses abonnés d’un seul coup, l’éditeur opte désormais pour une approche similaire au Xbox Game Pass. Il faudra désormais attendre chaque semaine pour récupérer ses cadeaux. Le mois d’août 2023 avait commencé en beauté avec Payday 2 accompagné d’un pack bien utile en jeu. L’occasion de se remettre dans le bain avant la sortie du troisième épisode attendu plus tard dans l’année. Une nouvelle vague de jeux gratuits Amazon Prime Gaming est donc disponible avec un joli cadeau pour célébrer la QuakeCon 2023. Le surprise avait été gâchée par le géant du e-commerce qui avait vendu la mèche sur son blog. Quake 4 peut désormais être récupéré par les abonnés. Il est accompagné de Farming Simulator 19 et Blade Assault. Voici les jeux gratuits Amazon Prime Gaming actuellement disponibles :

Quake 4 (nouveau)

Farming Simulator 19 (nouveau)

Blade Assault (nouveau)

Payday 2

Wytchwood

NAIRI: Tower of Shirin

Shovel Knight Showdown

Star Wars Le Pouvoir de la Force

Quake 4 (GOG)

La QuakeCon 2023 s’est achevée hier. Pour célébrer cet événement, Amazon Prime Gaming et Bethesda s’associent pour faire un joli cadeau aux abonnés. Dès maintenant et ce jusqu’au 14 septembre 2023, les joueurs peuvent récupérer Quake 4. Un grand classique de 2005 comprenant des modes multijoueur de type arène. Suite directe du second opus, le jeu vous met dans la peau de Matthew Kane, caporal de la marine qui mène l’assaut pour reprendre la Terre d’une espèce extraterrestre. Et si le seul moyen de vaincre leur chef était de se joindre à lui ? Ce jeu gratuit est à récupérer via un code GOG. Si jamais vous n'avez pas d'abonnement mais que quelqu'un dans votre entourage et de non joueur oui, c'est le moment de gratter.

Farming Simulator 19 (Epic Games Store)

Ce second jeu gratuit Amazon Prime Gaming est à récupérer en liant son compte Epic Games Store. Un titre qui parlera surtout aux amateurs de simulation de ferme désireux de construire leur propre petit bout de paradis. A eux de s’occuper de la récolte au volant de plusieurs machines qu’ils devront acheter et améliorer. Farming Simulator 19 les emmènera dans des environnements inspirés de l’Europe et de l’Amérique.

Blade Assault (Amazon Game App)

C’est le jeu indépendant de cette sélection Amazon Prime Gaming. Blade Assault est une petite production mélangeant rogue-lite, platformer et 2D. Plongez dans la lutte contre l'armée corrompue d'Esperanza en prenant le contrôle de tout un roster de personnages aux armes et compétences variées.