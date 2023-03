Les jeux gratuits sur PC s’enchaînent. L’avantage lorsque l’on joue sur ordinateur, c’est que l’on peut aisément remplir sa bibliothèque sans débourser un seul centime. Entre l’Epic Games Store qui propose toutes les semaines un nouveau titre à récupérer, GOG qui y va de sa distribution de cadeaux pendant ses soldes et Steam qui propose parfois de récupérer quelques productions sans frais, il y a déjà de quoi faire. C’était sans compter sur Amazon Prime Gaming, qui propose également une dizaine de jeux gratuits mensuels dans le cadre d’un abonnement au site du géant de l’e-commerce. On sait désormais quels seront ceux qui pourront être récupérés en avril 2023.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming d'avril 2023

Le début d’année a commencé sur les chapeaux de roues pour les joueurs abonnés à Amazon Prime. Dans le cadre de leur abonnement, ils ont pu mettre la main sur une trentaine de jeux gratuits et bonus in-game. The Evil Within 2, Baldur’s Gate Enhanced Edition ou encore The Elder Scrolls 3 : Morrowind sont autant de titres qui ont été offerts ces derniers mois. L’éditeur américain va-t-il poursuivre sur sa lancée en avril 2023 ? On retrouve encore une fois une grosse production en tête d'affiche, accompagnée d'une poignée de jeux indépendants et de classiques. Voici le programme officiel d'Amazon Prime Gaming d'avril 2023 :

La liste des jeux gratuits

Wolfenstein: The New Order (6 avril) : FPS très apprécié des joueurs et de la critique. Ici les nazis ont mis la main sur une mystérieuse technologie qui leur a permis de dominer les nations les plus puissantes. Après un coma de 14 ans, B.J. Blazkowicz reprend du service pour tuer du facho à tout-va.

FPS très apprécié des joueurs et de la critique. Ici les nazis ont mis la main sur une mystérieuse technologie qui leur a permis de dominer les nations les plus puissantes. Après un coma de 14 ans, B.J. Blazkowicz reprend du service pour tuer du facho à tout-va. Ninja Commando (6 avril) : classique de la Neo-Geo de type run and gun paru en 1992. Combattez, tirez et utilisez vos attaques de ninja pour protéger l’histoire et sauver le monde.

: classique de la Neo-Geo de type run and gun paru en 1992. Combattez, tirez et utilisez vos attaques de ninja pour protéger l’histoire et sauver le monde. Art of Fighting 3 (6 avril) : encore un classique dans cette sélection Amazon Prime Gaming d’avril 2023. Un jeu de combat en 2D qui a su marquer les esprits.

encore un classique dans cette sélection Amazon Prime Gaming d’avril 2023. Un jeu de combat en 2D qui a su marquer les esprits. The Beast Inside ( 13 avril) : à cheval entre le thriller et le jeu d'horreur de survie, ce titre est très apprécié des joueurs. Plongez dans une aventure pleine de tragédies personnelles, de folie et de secrets au travers de l’histoire de deux protagonistes liés par un étrange héritage.

( : à cheval entre le thriller et le jeu d'horreur de survie, ce titre est très apprécié des joueurs. Plongez dans une aventure pleine de tragédies personnelles, de folie et de secrets au travers de l’histoire de deux protagonistes liés par un étrange héritage. Icewind Dale: Enhanced Edition (13 avril) : encore un jeu très bien noté. Dans de RPG issu de la licence Donjons & Dragons, parcourez les Royaumes Oubliés de Wizards of the Coast. Une version améliorée graphiquement et avec des ajustements de gameplay.

encore un jeu très bien noté. Dans de RPG issu de la licence Donjons & Dragons, parcourez les Royaumes Oubliés de Wizards of the Coast. Une version améliorée graphiquement et avec des ajustements de gameplay. Crossed Swords (13 avril) : encore un jeu de l'ère de la Neo-Geo. Un hack'n'slash reposant sur de la magie, des attaques de mêlée et des démons.

encore un jeu de l'ère de la Neo-Geo. Un hack'n'slash reposant sur de la magie, des attaques de mêlée et des démons. Ghost Pilots (13 avril) : ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming est encore un classique. Direction les airs avec ce shoot'em up à l'ancienne.

ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming est encore un classique. Direction les airs avec ce shoot'em up à l'ancienne. Beholder 2 (20 avril) : jeu de stratégie très bien noté où vous incarnez un officier d'un département du gouvernement d'un État totalitaire prêt à tout pour gravir les échelons. A vous de choisir votre chemin.

(20 avril) : jeu de stratégie très bien noté où vous incarnez un officier d'un département du gouvernement d'un État totalitaire prêt à tout pour gravir les échelons. A vous de choisir votre chemin. Terraformers (20 avril) : encore un jeu gratuit qui cumule les avis très positifs. Un titre de construction de colonie et de gestion de ressources paru en début de mois. Explorez mars, développez des villes, répandez la vie et terraformez la planète rouge à votre guise.

encore un jeu gratuit qui cumule les avis très positifs. Un titre de construction de colonie et de gestion de ressources paru en début de mois. Explorez mars, développez des villes, répandez la vie et terraformez la planète rouge à votre guise. Metal Slug 4 (20 avril) : vous reprendrez bien un classique de la Neo-Geo ? Rejoignez de nouveaux personnages, Trevor et Nadia, et utilisez efficacement les nouveaux objets pour obtenir le meilleur score possible.

: vous reprendrez bien un classique de la Neo-Geo ? Rejoignez de nouveaux personnages, Trevor et Nadia, et utilisez efficacement les nouveaux objets pour obtenir le meilleur score possible. Ninja Masters (20 avril) : jeu de combat rétro où vous suivez Sasuke dans sa quête pour tuer Nobunaga et mettre fin à son règne de terreur.

: jeu de combat rétro où vous suivez Sasuke dans sa quête pour tuer Nobunaga et mettre fin à son règne de terreur. Looking for Aliens (27 avril) : petite production méconnue du grand public. Un jeu de casse-tête et d'objets cachés où les aliens sont planqués discrètement sur Terre. A vous de trouver assez de preuve pour prouver leur existence.

(27 avril) : petite production méconnue du grand public. Un jeu de casse-tête et d'objets cachés où les aliens sont planqués discrètement sur Terre. A vous de trouver assez de preuve pour prouver leur existence. Grime (27 avril) : RPG d'action-aventure axant son gameplay autour d'armes vivantes qui mutent pour changer de forme et de fonction.

: RPG d'action-aventure axant son gameplay autour d'armes vivantes qui mutent pour changer de forme et de fonction. Sengoku (27 avril) : jeu de simulation et de gestion où vous incarnez un seigneur féodal prêt à tout pour unir les terres du Soleil Levant .

jeu de simulation et de gestion où vous incarnez un seigneur féodal prêt à tout pour unir les terres du Soleil Levant . Magician Lord (27 avril) : dernier classique de la Neo-Geo de la sélection. Un jeu de plateforme où vous jouez la magicienne Elta qui doit sauver le monde de Gal-Agiese.

Du contenu gratuit grâce à l'abonnement

Comme d'habitude, une pléthore de contenus in-game pourra être récupérée tout au long du mois. Pour le mois d’avril, Amazon Prime Gaming offrira par exemple des éléments pour Comme d'habitude, ce line-up de 15 jeux gratuits Amazon Prime Gaming s'accompagne de contenus pour les différents jeux du moment. On retrouve par exemple ce mois-ci des éléments pour Overwatch 2, League of Legends, Hearthstone, World of Warcraft,Dead by Daylight, ou encore Fall Guys. Du côté de FIFA 23 le pack permet de récupérer 7 joueurs Or rares, 2 choix de joueurs 82+ OVR, 12 consommables rares et Kevin De Bruyne en prêt pour 25 matchs.

Dès le 1er mars, les membres Amazon Prime auront également accès à de nouveaux jeux pour Amazon Luna. Le mois d’avril 2023 proposera :