Les joueurs PC ont la belle vie. Toutes les semaines, il peuvent agrémenter leur ludothèque d’une ou de nouvelles productions. L’Epic Games Store poursuit sa distribution de cadeaux hebdomadaires, quand Steam permet de temps à autres de tester des titres le temps de quelques jours, comme ce sera le cas ce weekend. Les abonnés Amazon Prime ont un avantage supplémentaire : ils peuvent récupérer plusieurs jeux gratuits grâce à leur abonnement. Les cadeaux étant souvent distribués sous la forme de codes à enregistrer, certains n’hésitent pas à solliciter leur entourage pour gratter des titres supplémentaires. Ce sont justement 6 jeux gratuits qui peuvent actuellement être obtenus grâce à Amazon Prime Gaming.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de juillet disponibles

Amazon Prime Gaming poursuit sa distribution de cadeaux. Chaque semaine, le géant du e-commerce ajoute un ou plusieurs jeux à son offre. Il avait tenu à marquer le coup à l’occasion de ses Prime Days en offrant quelques belles productions comme Prey, Star Wars Le Pouvoir de la Force ou encore le second Baldur’s Gate. Il n’est en revanche pas trop tard pour mettre la main dessus. Tous ces titres sont encore disponibles gratuitement pour les abonnés, mais il ne faudra pas trop tarder pour certains, notamment Prey qui disparaîtra le 24 juillet. Quelques nouvelles têtes sont venues garnir une offre déjà généreuse, à l’instar de titres indépendants comme NAIRI Tower of Shirin et Wytchwood. Voici la liste des jeux gratuits Amazon Prime Gaming de juillet 2023 qui sont déjà ou encore disponibles :

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Prey

Shovel Knight: Showdown

Cook, Serve, Delicious! 3?!

STAR WARS : Le Pouvoir de la Force [Amazon Games App]

NAIRI: Tower of Shirin

Wytchwood

Le dernier jeu gratuit Amazon Prime Gaming du mois sera quant à lui disponible le 27 juillet. Il s’agira du jeu indépendant Lunar Axe, dans lequel les joueurs se retrouvent pris au piège dans une maison abandonnée. Ils devront alors trouver la sortie et tenter de percer le mystère derrière ces étranges secousses que personne n’arrive à expliquer. A cela s'ajoutent également les productions des mois précédents qui sont encore disponibles pour tous les abonnés, nouveaux comme anciens. Le programme du mois d’août devrait également être révélé la semaine prochaine, avec on l’espère un peu plus de cadeaux qu’en juillet. On rappelle également que plusieurs contenus in-game peuvent être récupérés gratuitement par l’ensemble des abonnés. On pense notamment à une monture pour Diablo 4, une skin légendaire pour Overwatch 2 ou encore plein d’objets fortement utiles pour FIFA 23.