Qui dit nouveau mois, dit nouveaux jeux « gratuits » pour les différents abonnements. En juillet, les membres du PS Plus pourront par exemple mettre la main sur un trio composé de Call of Duty Cold War, Alan Wake Remastered et Endling Extinction is Forever. Côté PC, Amazon va lui aussi y aller de ses cadeaux. L’offre a visiblement épuisé tout son stock de titres Neo-Geo et il y aura donc moins de jeux gratuits qu’à l’accoutumée, mais il y a de jolis noms et de belles récompenses dans le lot. Voici le programme Amazon Prime Gaming de juillet 2023, avec un peu de Star Wars dedans.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de juillet 2023

La liste des jeux gratuits Amazon Prime Gaming de juillet 2023 se dévoile. Quelques noms et récompenses in-game à récupérer étaient déjà connues, mais le géant du e-commerce ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Finis les classiques de SNK, l’éditeur privilégie visiblement la qualité à la quantité. Les abonnés pourront mettre la main sur quelques beaux noms ainsi que des titres indépendants qui valent le détour. Les festivités débuteront le 6 juillet prochain avec d’autres titres déployés au fil des semaines.

6 juillet

Shovel Knight: Showdown [Amazon Games App] : jeu d’action indépendant acclamé mêlant combats et plates-formes. Un titre jouable en coop jusqu'à 4 joueurs, où l’on peut aussi bien incarner les héros ou méchants de l’univers dans une course aux gemmes effrénée. Pour les amateurs d’expériences en solo, le mode Histoire est là pour eux, avec 16 personnages jouables, chacun ayant un arc narratif propre.

[Amazon Games App] : jeu d’action indépendant acclamé mêlant combats et plates-formes. Un titre jouable en coop jusqu'à 4 joueurs, où l’on peut aussi bien incarner les héros ou méchants de l’univers dans une course aux gemmes effrénée. Pour les amateurs d’expériences en solo, le mode Histoire est là pour eux, avec 16 personnages jouables, chacun ayant un arc narratif propre. Cook, Serve, Delicious! 3?! [Amazon Games App] : le jeu qui va vous régaler cet été ? Partez sur les routes des États-Unis et participez au championnat de food-truck le plus important du pays. Préparez des centaines de plats différents et gérez votre propre camion. Au programme, des centaines de niveaux, une expérience améliorée et même un mode Chill pour jouer à la cool.

10 juillet

STAR WARS : Le Pouvoir de la Force [Amazon Games App] : avant Fallen Order, les joueurs avaient pu découvrir l’histoire de l’apprenti de Dark Vador. Sombrez du côté obscur de la Force et partez à la découverte d’un scénario qui vous amènera à affronter Luke Skywalker en personne.

13 juillet

NAIRI: Tower of Shirin [Amazon Games App] : encore un jeu indépendant peu connu du grand public mais qui a charmé celles et ceux qui l’ont essayé. Vous y incarnez Nairi, une petite fille de la haute société dont la vie vient d’être bouleversée et qui découvre malgré elle une mystérieuse conspiration. Une aventure familiale qui risque de vous captiver.

20 juillet

Wytchwood [Amazon Games App] : avis aux sorcières en herbe, Amazon Prime Gaming a le jeu gratuit parfait pour vous. Mêlant aventure, construction et enquête, ce titre vous invite à user de votre ruse et logique pour résoudre des énigmes et vaincre des monstres. En tant que vieille sorcière des bois, la cueillette et la fabrication d’ingrédients saugrenus, c’est votre quotidien.

27 juillet

Lunar Axe [Legacy Games Code] : lui aussi méconnu du grand public, ce jeu gratuit a su séduire ses acteurs. Suite à un violent séisme, vous vous retrouvez pris au piège dans une maison abandonnée. A vous de trouver la sortie et de percer le mystère derrière ces secousses inexplicables avant que la ville ne soit détruite.

Du contenu gratuit pour les abonnés Amazon Prime Gaming

Comme d’habitude, le géant américain proposera aux abonnés Amazon Prime de récupérer toute une pléthore de contenus gratuits pour les jeux du moment et ceux qui perdurent au fil des années. On retrouve par exemple 5 rangs du Battle Pass gratuits pour les joueurs Overwatch 2, un bundle pour Diablo 4, des pack pour Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2, des récompenses Pokemon Go et évidemment quelques objets pour League of Legends ou encore FIFA 23. Les footeux peuvent récupérer dès maintenant 7 joueurs Or rares, deux choix de joueurs 82+ OVR ou encore douze consommables rares.