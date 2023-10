Jouer gratuitement le weekend n’a jamais été aussi simple. Entre les cadeaux hebdomadaires de l’Epic Games Store qui tombent tous les jeudis, Steam qui met à disposition une ou plusieurs productions jouables gratuitement en fin de semaine, il y a de quoi faire. Amazon Prime Gaming est également entré dans la danse en distillant désormais les jeux offerts à ses abonnés tout au long du mois. Et comme pour la boutique des créateurs de Fortnite, les jeux gratuits tombent en fin de semaine.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de la semaine

Les nouveaux jeux gratuits Amazon Prime Gaming sont arrivés. Le mois avait commencé fort pour les abonnés au service avec Ghostwire Tokyo. L’avant-dernière création du studio du papa de Resident Evil transporte les joueurs dans un mode ravagés par des forces paranormales. Parfait pour se mettre dans l’ambiance Halloween sans craindre d’avoir un jumpscare à chaque coin de rue. S’il est encore disponible pendant une vingtaine de jours, ce sont deux nouveaux titres qui ont débarqué dans l’offre.

The Coma 2 Vicious Sisters

A commencer par le premier jeu gratuit Amazon Prime Gaming : The Coma 2 Vicious Sisters. Un survival-horror qui a fait son petit effet auprès de ceux qui l’ont acheté, en attestent les 2000 notes extrêmement positives sur Steam. Dans ce jeu, vous parcourez une école désertée et devez tenter de survivre aux horreurs de la nuit. Dans le principe, vous devez utiliser tout ce que vous pouvez pour éviter la mort et pour débloquer de nouveaux outils. Un titre à la patte graphique franchement jolie comme tout avec ses illustrations faites à la main.

Monster Prom 2 : Monster Camp

Envie de rester dans le thème d’Halloween le frisson en moins ? Le second jeu gratuit Amazon Prime Gaming devrait vous faire de l'œil. Un titre lui aussi franchement apprécié par sa communauté. Direction un nouveau camp de vacances pour les monstres, avec de nouveaux personnages à pécho et tout ça en multijoueur. Un dating sim jouable à plusieurs ? C’est assez rare pour être souligné et c’est sans doute ce qui fait son petit succès.

Les autres jeux gratuits Amazon Prime GamingGhostwire: Tokyo

Ce ne sont évidemment que les deux derniers ajouts de l’offre, Amazon Prime Gaming déployant ses jeux gratuits du mois au fil des semaines. Contrairement à l’Epic Games Store, ils sont disponibles pendant plusieurs semaines, voire mois selon les productions. Voici quelques jeux encore disponibles via Prime Gaming.