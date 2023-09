Quoi de plus plaisant que de jouer aux jeux vidéo gratuitement ? Jouer sans taper dans le portefeuille est bien possible, et pas seulement en profitant des nombreux free-to-play disponibles sur le marché. Grâce aux offres des différentes boutiques en ligne, vous pouvez récupérer des jeux gratuits toutes les semaines. L'Epic Games Store et GOG régalent régulièrement les joueurs, mais ce ne sont pas les seules plateformes à faire de tels cadeaux. Amazon Prime Gaming permet aussi de se faire plaisir sans dépenser un centime. Dès aujourd'hui, la plateforme offre justement deux très bons titres à ses abonnés.

Deux jeux très appréciés offerts aux abonnés Amazon Prime

Dès maintenant, les abonnés Prime peuvent récupérer gratuitement deux jeux de qualité grâce à Amazon Prime Gaming. Le premier devrait plaire aux amateurs de SF qui n'ont pas encore plongé dans Starfield. Il s'agit de Dexter Stardust : Adventures in Outer Space, un point'n click dans lequel vous incarnez le héros éponyme, Dexter Stardust. Votre objectif est de sauver à la fois les humains et les Vreesians, une espèce qui a envoyé une flotte de robots pour détruire toute vie sur Terre. Le jeu ne manque pas d'humour et sa belle direction artistique pourrait taper dans l'œil de beaucoup de joueurs. Vous pouvez obtenir le titre gratuitement dès aujourd'hui et y jouer via l'Amazon Games App.

Le second titre offert se nomme Shotgun King : The Final Checkmate, un nom qui ne vous dit peut-être pas vous dire grand-chose. Pourtant, vous auriez tort de passer à côté de ce soft très apprécié. Ce jeu d'échecs un peu particulier devrait mettre votre cerveau à rude épreuve, puisque vous vous retrouvez seul face à toutes les pièces blanches. « En tour par tour, vous devrez soit tirer sur les pièces adverses, soit recharger votre fusil, soit déplacer votre roi et recharger un même temps. Évitez l'échec et mat, et éliminez le roi ennemi pour terminer le niveau » peut-on lire sur la description du jeu. Le ton est donné.

Shotgun King compte 15 niveaux de difficulté en mode Histoire, un mode Infini et un mode Traque. De quoi vous occuper pendant de longues heures. Pour récupérer ces titres, rendez-vous simplement sur la page officielle d'Amazon Gaming. Avant de vous plonger dans ces deux jeux, rappelons que vous pouvez toujours récupérer Absolute Tactics : Daughters of Mercy et Ozymandias jusqu'au 18 octobre prochain.