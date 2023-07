Chaque nouveau mois la même routine. Les abonnés au PS Plus pourront profiter de trois nouveaux jeux quand les membres du Xbox Game Pass profiteront d’un catalogue s’étoffant au fil des semaines. Il n’y a pas que les joueurs PS5 et Xbox Series qui peuvent se régaler. Depuis quelques années maintenant, le programme Amazon Prime Gaming permet de récupérer chaque mois plusieurs jeux gratuits. La sélection d’août vient de tomber et ce sera là aussi un très bon mois pour les abonnés. Entre licences cultes et jeux indépendants, il y en aura pour tous les goûts.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming d'août 2023

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming d’août 2023 se dévoilent. Comme chaque mois, le géant du e-commerce proposera à ses abonnés de récupérer une dizaine de productions PC sans surcoût. Après un mois de juillet plus timide, l’entreprise sort le grand jeu pour vous occuper jusqu’à la fin de l’été. Au programme, deux licences très populaires, un jeu avec une grosse communauté et quelques productions indépendantes bienvenues. Le bal sera ouvert dès le 3 août avec un premier nouveau jeu gratuit déployé. Voici le calendrier complet :

3 août

Payday 2 + The Gage Mod Courier DLC (via Epic Games Store) : envie de vous replonger dans l’un des jeux de tir coopératifs avant le lancement de sa suite ? Le programme d’Amazon Prime Gaming d’août 2023 sera ouvert avec Payday 2 et l’un de ses DLC comprenant 28 nouvelles modifications d'armes et 10 succès. Incarnez le célèbre gang PAYDAY alors qu’ils débarquent à Washington DC pour réaliser une série de casses épiques.

10 août

Farming Simulator 19 (Epic Games Store) – les amateurs de simulation de ferme ne seront pas en reste avec l’une des itérations de la franchise multi-millionnaire. Le but du jeu est toujours le même : construire une ferme et s’occuper de sa récolte au volant de plusieurs machines dans des environnements inspirés de l’Europe et de l’Amérique.

(Epic Games Store) – les amateurs de simulation de ferme ne seront pas en reste avec l’une des itérations de la franchise multi-millionnaire. Le but du jeu est toujours le même : construire une ferme et s’occuper de sa récolte au volant de plusieurs machines dans des environnements inspirés de l’Europe et de l’Amérique. Blade Assault (Amazon Games App) – petit jeu indépendant mêlant rogue-lite, platformer et 2D. Il plonge les joueurs dans une lutte contre l'armée corrompue d'Esperanza pour les traduire en justice. Un titre qui a reçu un plutôt bon accueil à son lancement.

(Amazon Games App) – petit jeu indépendant mêlant rogue-lite, platformer et 2D. Il plonge les joueurs dans une lutte contre l'armée corrompue d'Esperanza pour les traduire en justice. Un titre qui a reçu un plutôt bon accueil à son lancement. Quake 4 (GOG) – Premier jeu d’une licence absolument culte auprès des amateurs de FPS de cette sélection Amazon Prime. A vous de mener l’invasion d’une armée sur la planète natale d'une race extraterrestre. Vous allez vite découvrir que le seul moyen de vaincre l'ennemi... est de le rejoindre.

17 août

Star Wars: Le Pouvoir de la Force 2 (Amazon Games App) – Le mois dernier, Amazon avait fait vibrer la corde nostalgique de plusieurs fans de Star Wars. Le géant poursuit sur sa lancée, en offrant le second volet de la saga mythique. Découvrez la fin des dernières aventures de Starkiller, qui part à la poursuite de Juno alors qu’il se fait traquer par Dark Vador.

(Amazon Games App) – Le mois dernier, Amazon avait fait vibrer la corde nostalgique de plusieurs fans de Star Wars. Le géant poursuit sur sa lancée, en offrant le second volet de la saga mythique. Découvrez la fin des dernières aventures de Starkiller, qui part à la poursuite de Juno alors qu’il se fait traquer par Dark Vador. Foretales (Amazon Games App) – jeu indépendant narratif de cartes aux nombreux styles de jeux et scénarios multiples. Vous pourrez aussi bien sauver le monde, comme le mener à sa fin. Un titre très apprécié par les amateurs du genre.

(Amazon Games App) – jeu indépendant narratif de cartes aux nombreux styles de jeux et scénarios multiples. Vous pourrez aussi bien sauver le monde, comme le mener à sa fin. Un titre très apprécié par les amateurs du genre. Driftland: The Magic Revival (Amazon Games App) – c’est le jeu de simulation de cet Amazon Prime Gaming d’août 2023. Dans la peau d’un mage surpuissant capable de déplacer, faire voler et relier les terres, vous devrez rendre sa gloire d’antan à Driftland en la développant.

24 août

In Sound Mind (Amazon Games App) – jeu d'horreur psychologique à la première personne qui eu son petit succès. Résolvez des énigmes frénétiques et combattez des boss, le tout dans une ambiance unique en son genre.

31 août